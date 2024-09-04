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Kör Nokta dizisi ne zaman başlayacak? ATV 'den ilgi çeken yeni dizi! Kör Nokta konusu ve oyuncuları...

ATV, yeni sezonda izleyicilerin karşısına “Kör Nokta” adlı iddialı bir diziyle çıkmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği ve yönetmenliğini Yusuf Ömer Sınav'ın yaptığı dizi, dramatik hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine çekti. İşte dizi hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 17:25 Güncelleme Tarihi04 Eylül 2024, 17:27
Kör Nokta dizisi ne zaman başlayacak? ATV ’den ilgi çeken yeni dizi! Kör Nokta konusu ve oyuncuları...

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ATV, yeni dizisi "Kör Nokta" ile ekranlara bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor! Yapımcılığını ünlü yapımcı Osman Sınav'ın üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Yusuf Ömer Sınav'ın oturduğu bu iddialı dizi, izleyicilere aşk, ihanet ve entrikalarla dolu bir hikaye sunacak.

Dizinin senaryosu Funda Alp ve Didem Kaplan'ın kaleminden çıkarken, güçlü oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Kör Nokta, "Gece" ve "Aslım" adındaki iki genç kızın hayatlarını derinden etkileyen bir trafik kazasıyla başlıyor. Bu büyük olay, karakterlerin kaderlerini birbirine bağlarken, izleyiciler heyecan dolu olaylara tanık olacak.

Başrol Oyuncuları ve Karakterler 🌟

Başrollerinde genç ve yetenekli isimler yer alıyor: Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz, Çağla Boz, Yalçın Hafızoğlu ve İlayda Çevik. Bu isimler, farklı karakterlerle izleyicinin karşısına çıkarken, heyecan dolu sahnelerle nefes kesecekler. 👏

Dizide ayrıca tanınmış isimler de bulunuyor: Kürşat Alnıaçık, Ruhi Sarı ve Mehtap Bayri gibi tecrübeli oyuncular da kadroya güç katıyor. Bunun yanında, İrem Bakırtaş, Öyküsu Özyürek ve Aylin Kabasakal gibi isimler de dizide önemli roller üstleniyor. 🎭

Yayın Tarihi Henüz Açıklanmadı!

"Kör Nokta", Osman Sınav'ın yapımcılığında ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden büyük bir merak konusu haline geldi. Ancak dizinin heyecanla beklenen yayın tarihi henüz açıklanmadı. Dizi severler, ATV ekranlarında bu büyük yapımın başlamasını sabırsızlıkla bekliyor!

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