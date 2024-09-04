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ATV, yeni dizisi "Kör Nokta" ile ekranlara bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor! Yapımcılığını ünlü yapımcı Osman Sınav'ın üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Yusuf Ömer Sınav'ın oturduğu bu iddialı dizi, izleyicilere aşk, ihanet ve entrikalarla dolu bir hikaye sunacak.

Dizinin senaryosu Funda Alp ve Didem Kaplan'ın kaleminden çıkarken, güçlü oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Kör Nokta, "Gece" ve "Aslım" adındaki iki genç kızın hayatlarını derinden etkileyen bir trafik kazasıyla başlıyor. Bu büyük olay, karakterlerin kaderlerini birbirine bağlarken, izleyiciler heyecan dolu olaylara tanık olacak.