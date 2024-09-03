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Bir Gece Masalı 2. Bölüm Fragmanı Yayında! Yeni bölümde Mahir...

ATV'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı, izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan dizinin 2. bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Mahir ve Canfeza'nın büyüleyici hikayesini konu alan yapımın yeni fragmanı sonunda yayınlandı. Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı Bir Gece Masalı, bu hafta da izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 23:38 Güncelleme 03 Eylül 2024, 23:38
Bir Gece Masalı 2. Bölüm Fragmanı Yayında! Yeni bölümde Mahir...

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ATV'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı, ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanarak büyük bir çıkış yaptı. Başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un yer aldığı dizi, heyecan dolu hikayesiyle dikkat çekiyor. İlk bölümde izleyiciyi ekran başına kilitleyen Bir Gece Masalı, şimdi de merakla beklenen 2. bölüm fragmanıyla gündemde.

BİR GECE MASALI 2. BÖLÜM FRAGMANI

ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı, heyecanla beklenen 2. bölüm fragmanını izleyicilerle buluşturdu. İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan dizinin yeni bölümünde, Mahir ve Canfeza'nın aşk hikayesinde neler olacağı merak konusu. İşte, sürprizlerle dolu yeni bölüme dair yayınlanan fragman...

Bir Gece Masalı 2. bölüm fragmanı

1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin ilk bölümünde, babası Denizli'de bir suikast sonucu şehit olan Mahir'in yirmi yıl sonra komiser olarak babasının katilinden intikam almak için şehre dönüşü anlatıldı. Mahir'in, şehre geldiği ilk gün tanıştığı güzeller güzeli Yörük kızına olan mistik aşkı izleyicileri ekrana kilitledi. Şehrazad adını taktığı bu masalsı kıza olan ilgisi, hikayeye farklı bir boyut kazandırdı.

2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölüm fragmanına göre Mahir, bir yandan Şehrazad'ı ararken diğer yandan babasının katili Kürşat Kilimci'nin açık vermesini beklemektedir. Mahir, Kürşat'ın kızının düğününde beklediği fırsatı yakalayacağını düşünür. Ancak Mahir için bu düğün, hayatının sonsuza kadar değişeceği ve bir gece masalının başlayacağı an olacaktır.

İZLEYİCİLERDEN BÜYÜK İLGİ

İlk bölümün ardından yayınlanan 2. bölüm fragmanı, dizi takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı. Dizinin tansiyonu yüksek sahneleri ve sürpriz gelişmeleri ile haftaya damga vurması bekleniyor. Bir Gece Masalı dizisi hakkında daha fazla bilgi ve 2. bölüm fragmanını izlemek için ATV resmi web sitesi üzerinden takip edebilirsiniz.

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