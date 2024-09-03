ATV'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı, ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanarak büyük bir çıkış yaptı. Başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un yer aldığı dizi, heyecan dolu hikayesiyle dikkat çekiyor. İlk bölümde izleyiciyi ekran başına kilitleyen Bir Gece Masalı, şimdi de merakla beklenen 2. bölüm fragmanıyla gündemde.

1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin ilk bölümünde, babası Denizli'de bir suikast sonucu şehit olan Mahir'in yirmi yıl sonra komiser olarak babasının katilinden intikam almak için şehre dönüşü anlatıldı. Mahir'in, şehre geldiği ilk gün tanıştığı güzeller güzeli Yörük kızına olan mistik aşkı izleyicileri ekrana kilitledi. Şehrazad adını taktığı bu masalsı kıza olan ilgisi, hikayeye farklı bir boyut kazandırdı.