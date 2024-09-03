2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yeni bölüm fragmanına göre Mahir, bir yandan Şehrazad'ı ararken diğer yandan babasının katili Kürşat Kilimci'nin açık vermesini beklemektedir. Mahir, Kürşat'ın kızının düğününde beklediği fırsatı yakalayacağını düşünür. Ancak Mahir için bu düğün, hayatının sonsuza kadar değişeceği ve bir gece masalının başlayacağı an olacaktır.
İZLEYİCİLERDEN BÜYÜK İLGİ
İlk bölümün ardından yayınlanan 2. bölüm fragmanı, dizi takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı. Dizinin tansiyonu yüksek sahneleri ve sürpriz gelişmeleri ile haftaya damga vurması bekleniyor. Bir Gece Masalı dizisi hakkında daha fazla bilgi ve 2. bölüm fragmanını izlemek için ATV resmi web sitesi üzerinden takip edebilirsiniz.