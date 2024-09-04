Bir Gece Masalı izleyiciyi ekran başına kilitledi!

1 Kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, ilk bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı ve övgü dolu yorumlar aldı.

2 DÜNYANIN GÖZÜ BİR GECE MASALI'NDA!

İlgiyle izlenen dizi dünyada da çok konuşuldu. Arjantin, İspanya ve Endonezya başta olmak üzere pek çok ülkede ilk bölümü ile trendlerde en çok konuşulanlar arasına girdi.