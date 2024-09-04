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Bir Gece Masalı izleyiciyi ekran başına kilitledi!

Geçtiğimiz akşam (3 Eylül Salı) atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan, yapımını NGM'nin üstlendiği Bir Gece Masalı dün akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Dizi, masalsı ve sürükleyici hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Özellikle Mahir (Burak Deniz) ve Canfeza (Su Burcu Yazgı Coşkun) karakterlerinin uyumu, derinlikleri ve yaratıcı anlatım tarzı, dizinin öne çıkanları oldu.

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 11:37 Güncelleme 04 Eylül 2024, 11:56
Bir Gece Masalı izleyiciyi ekran başına kilitledi! 1

Kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, ilk bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı ve övgü dolu yorumlar aldı.

Bir Gece Masalı izleyiciyi ekran başına kilitledi! 2

DÜNYANIN GÖZÜ BİR GECE MASALI'NDA!
İlgiyle izlenen dizi dünyada da çok konuşuldu. Arjantin, İspanya ve Endonezya başta olmak üzere pek çok ülkede ilk bölümü ile trendlerde en çok konuşulanlar arasına girdi.

Bir Gece Masalı izleyiciyi ekran başına kilitledi! 3

BİRİNCİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Babası görev yeri Denizli'de bir suikast sonucunda şehit edilen Mahir, yirmi yıl sonra bir komiser olarak babasının katilinden intikam almak için şehre döner.

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