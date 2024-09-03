Alan Oktay Kaynarca’nın sunumuyla 4 Eylül Çarşamba akşamı atv’de!

Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!

Ekranların en neşeli, en heyecanlı bilgi yarışması Alan, 4 Eylül Çarşamba akşamı 12. bölümüyle ekranlara geliyor. Yayınlanacak yeni bölümde 43 yarışmacı ve 43 kategori ile devam ediliyor. Yarışmacılardan biri gecenin sonunda haftanın ödülü olan 100 Bin TL'yi kazanacak.

Finalde ise bütün alanı alması durumunda kazanacağı büyük ödül ise 1 Milyon TL olacak.

Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!

Alan Oktay Kaynarca'nın sunumuyla 4 Eylül Çarşamba akşamı yeni bölümüyle atv'de!