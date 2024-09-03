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Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun yaş farkı ne kadar? Bir Gece Masalı 1. bölümde gündem oldu! Burak Deniz'in yaşı...

Atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı, başrollerini paylaşan Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun arasındaki yaş farkıyla sosyal medyada gündem oldu. 3 Eylül Salı akşamı izleyiciyle buluşacak olan dizi, Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız bir aşk hikayesini ekrana taşıyor. Dizide Komiser Mahir'i canlandıran Burak Deniz ve Yörük kızı Canfeza'ya hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun'un performansları izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 22:28 Güncelleme 03 Eylül 2024, 22:43
Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun yaş farkı ne kadar? Bir Gece Masalı 1. bölümde gündem oldu! Burak Deniz’in yaşı...

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ATV'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı, başrolleri paylaşan Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun arasındaki yaş farkıyla sosyal medyada gündem oldu. Dizi, komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyor.

Bir Gece Masalı 2. bölüm fragmanı

BURAK DENİZ VE SU BURCU YAZGI COŞKUN YAŞ FARKI NE KADAR?

Dizideki partneri Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında konuşan Burak Deniz, "İzleyiciler aramızdaki uyumu fark edecek" diyerek, aralarındaki enerjinin ekranlara yansıyacağına inandığını belirtti. Ancak ikilinin arasındaki yaş farkı sosyal medyada yoğun bir şekilde tartışılmaya başlandı.

Burak Deniz 17 Şubat 1991 doğumlu, Su Burcu Yazgı Coşkun ise 15 Nisan 2004 doğumlu. Bu bilgilere göre, Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun arasında 13 yaş fark bulunuyor.

BİR GECE MASALI KONUSU NEDİR?

Babası görev yeri Denizli'de bir suikast sonucunda şehit edilen Mahir, yirmi yıl sonra bir komiser olarak babasının katilinden intikam almak için şehre döner. Ancak şehre geldiği ilk gün mistik bir şekilde tanıştığı güzeller güzeli bir Yörük kızına aşık olur. Adını bir türlü öğrenemediği bu masal perisi gibi kıza Şehrazad ismini takar. Bir yandan aşık olduğu Şehrazad'ı ararken bir yandan babasının katili Kürşat Kilimci'nin açık vermesini bekleyen Mahir beklediği fırsatı Kürşat'ın kızının düğününde yakalayacağını anlar. Ancak henüz bilmese de bu düğün Mahir'in hayatının sonsuza kadar değişeceği ve bir gece masalının başlayacağı yerdir.

BİR GECE MASALI OYUNCULARI ve KARAKTERLERİ

Burak Deniz: Mahir Yılmaz

Şehit çocuğu. Organize şube komiseri. Urfalı.

Burak DenizBurak Deniz

Su Burcu Yazgı Coşkun: Canfeza Kilimci

Bir Yörük beyi olan Kürşat Kilimci'nin güzeller güzeli kızı.

Su Burcu Yazgı CoşkunSu Burcu Yazgı Coşkun

Gürkan Uygun: Kürşat Kilimci

Denizli'nin zenginlerinden. İş adamı kimliğinin arkasında kanunsuz işler yapan bir adam.

Mesut Akusta: Raşit Kara

Denizli organize şube başkomiseri. Mahir'in manevi amcası. Dostu.

Eren Vurdem: Selim Allame

Aslen Adanalı ancak İstanbul'da işlerini yürüten illegal bir adam. Canfeza'nın nişanlısı.

Eren VurdemEren Vurdem

İrem Altuğ: Sevde Yılmaz

Sıla'nın halası. Yılmaz ailesinin küçük gelini.

Ecem Çalhan: Sıla Haroğlu

Urfa'nın Haroğlu aşiretinin kızı. Mahir'in kuzeni Kemal'in nişanlısı.

BİR GECE MASALI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin geçtiği yerler Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da devam ediyor.

Bir Gece Masalı yeni yayın döneminde ATVde | Başrolde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun var!Bir Gece Masalı yeni yayın döneminde ATVde | Başrolde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun var!
"Bir Gece Masalı" yeni yayın döneminde ATV'de | Başrolde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun var!
Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun Bir Gece Masalı’nda buluştu! Yeni yayın döneminde atv’de!Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun Bir Gece Masalı’nda buluştu! Yeni yayın döneminde atv’de!
Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun Bir Gece Masalı'nda buluştu! Yeni yayın döneminde atv'de!

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