ATV'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı, başrolleri paylaşan Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun arasındaki yaş farkıyla sosyal medyada gündem oldu. Dizi, komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyor.
BURAK DENİZ VE SU BURCU YAZGI COŞKUN YAŞ FARKI NE KADAR?
Dizideki partneri Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında konuşan Burak Deniz, "İzleyiciler aramızdaki uyumu fark edecek" diyerek, aralarındaki enerjinin ekranlara yansıyacağına inandığını belirtti. Ancak ikilinin arasındaki yaş farkı sosyal medyada yoğun bir şekilde tartışılmaya başlandı.