UNESCO Dünya Mirası 🏅 1988'de Pamukkale ve Hierapolis, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmiştir. Bu sayede hem doğal güzellikler hem de tarihi miras korunmaktadır. 🌍 PAMUKKALE TRAVERTENLERİ NASIL OLUŞTU? Pamukkale Travertenleri, bölgedeki jeotermal faaliyetlerin bir sonucu olarak oluşmuştur. Travertenlerin oluşumu şu şekilde gerçekleşir: Jeotermal Sular ve Mineraller 💧: Pamukkale'de yer altından çıkan sıcak jeotermal sular, yüksek miktarda kalsiyum karbonat (CaCO₃) içerir. Bu sular, yerin derinliklerinden yüzeye doğru yükselirken minerallerle zenginleşir.

Traverten Teraslarının Oluşumu 🌋: Sıcak su yüzeye çıktığında, içerdiği kalsiyum karbonat hızla çökelir. Bu çökelme, teraslar boyunca beyaz katmanların oluşmasına neden olur. Zamanla bu birikim, traverten adı verilen basamaklı yapıları oluşturur. Beyaz Görünüm ve Kristalleşme 🏞️: Sular soğudukça, kalsiyum karbonat kristalleşir ve beyaz, pamuksu bir görünüm alır. Pamukkale'nin "Pamuk Kale" adını almasının nedeni de bu beyaz görüntüdür.

BURAK DENİZ VE SU BURCU YAZGI COŞKUN YAŞ FARKI NE KADAR? Dizideki partneri Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında konuşan Burak Deniz, "İzleyiciler aramızdaki uyumu fark edecek" diyerek, aralarındaki enerjinin ekranlara yansıyacağına inandığını belirtti. Ancak ikilinin arasındaki yaş farkı sosyal medyada yoğun bir şekilde tartışılmaya başlandı. Burak Deniz 17 Şubat 1991 doğumlu, Su Burcu Yazgı Coşkun ise 15 Nisan 2004 doğumlu. Bu bilgilere göre, Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun arasında 13 yaş fark bulunuyor.

DİZİ GÜNDEME OTURDU Komiser Mahir (Burak Deniz) ve Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) imkânsız aşkını konu alan "Bir Gece Masalı", masalsı anlatımıyla 3 Eylül Salı akşamı ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu.