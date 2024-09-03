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Bir Gece Masalı dizisi oyuncu kadrosu ve konusu! Bir Gece Masalı nerede çekiliyor? Gören sahnelerin güzelliğine hayran kaldı

ATV ekranlarında bu akşam izleyicisiyle buluşan ve kısa sürede ilgi odağı haline gelen "Bir Gece Masalı" dizisi, atmosferi ve sürükleyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un paylaştığı bu yeni dizi, izleyicilere dramatik ve büyüleyici bir dünyaya adım atma fırsatı sunuyor. Dizinin çekim yerleri ise izleyiciler tarafından büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Eşsiz sahneleri ve büyüleyici mekanlarıyla "Bir Gece Masalı" dizisi, izleyenleri ekran başına kilitliyor. İşte diziye dair merak edilen detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 23:22 Güncelleme 03 Eylül 2024, 23:28
Bir Gece Masalı dizisi oyuncu kadrosu ve konusu! Bir Gece Masalı nerede çekiliyor? Gören sahnelerin güzelliğine hayran kaldı

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ATV ekranlarında bu akşam izleyicisiyle buluşan "Bir Gece Masalı" dizisi, atmosferi ve hikayesiyle dikkatleri üzerine çekti. Başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un yer aldığı dizinin çekim yerleri ise merak konusu oldu. İşte, "Bir Gece Masalı" dizisi hakkında merak edilenler...

Bir Gece Masalı 2. bölüm fragmanı

Dizinin Pamukkale çekimlerinden görüntülerDizinin Pamukkale çekimlerinden görüntüler

BİR GECE MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?

"Bir Gece Masalı" dizisinin çekimleri, Türkiye'nin iki farklı şehrinde gerçekleştiriliyor. İlk bölümler, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çekilirken, ilerleyen bölümler ise İstanbul'da Asaf Bey Konağı'nda çekilmektedir. Dizinin Pamukkale'nin büyülü atmosferi ile İstanbul'un tarihi dokusunu harmanlaması, izleyicilere görsel bir şölen sunuyor. Pamukkale Travertenleri, Türkiye'nin Denizli ilinde yer alan ve beyaz traverten teraslarıyla ünlü bir doğa harikasıdır. Pamukkale, sıcak su kaynaklarının kalsiyum karbonat biriktirmesiyle oluşmuştur. Bu teraslar, doğal bir jakuzi etkisi yaratan termal havuzlara sahiptir. 🏞️💧

Dizinin Pamukkale çekimlerinden görüntülerDizinin Pamukkale çekimlerinden görüntüler

Tarihi ve Hierapolis Antik Kenti 🏛️

Pamukkale'nin yanında yer alan Hierapolis Antik Kenti, MÖ 2. yüzyılda kurulmuş bir Roma sağlık merkeziydi. Burada antik tiyatro, hamamlar ve nekropol gibi yapılar bulunmaktadır. Pamukkale'nin termal suları, eski çağlardan beri şifa kaynağı olarak kullanılmıştır. 📜

UNESCO Dünya Mirası 🏅

1988'de Pamukkale ve Hierapolis, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmiştir. Bu sayede hem doğal güzellikler hem de tarihi miras korunmaktadır. 🌍

PAMUKKALE TRAVERTENLERİ NASIL OLUŞTU?

Pamukkale Travertenleri, bölgedeki jeotermal faaliyetlerin bir sonucu olarak oluşmuştur. Travertenlerin oluşumu şu şekilde gerçekleşir:

Jeotermal Sular ve Mineraller 💧: Pamukkale'de yer altından çıkan sıcak jeotermal sular, yüksek miktarda kalsiyum karbonat (CaCO₃) içerir. Bu sular, yerin derinliklerinden yüzeye doğru yükselirken minerallerle zenginleşir.

Traverten Teraslarının Oluşumu 🌋: Sıcak su yüzeye çıktığında, içerdiği kalsiyum karbonat hızla çökelir. Bu çökelme, teraslar boyunca beyaz katmanların oluşmasına neden olur. Zamanla bu birikim, traverten adı verilen basamaklı yapıları oluşturur.

Beyaz Görünüm ve Kristalleşme 🏞️: Sular soğudukça, kalsiyum karbonat kristalleşir ve beyaz, pamuksu bir görünüm alır. Pamukkale'nin "Pamuk Kale" adını almasının nedeni de bu beyaz görüntüdür.

BURAK DENİZ VE SU BURCU YAZGI COŞKUN YAŞ FARKI NE KADAR?

Dizideki partneri Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında konuşan Burak Deniz, "İzleyiciler aramızdaki uyumu fark edecek" diyerek, aralarındaki enerjinin ekranlara yansıyacağına inandığını belirtti. Ancak ikilinin arasındaki yaş farkı sosyal medyada yoğun bir şekilde tartışılmaya başlandı.

Burak Deniz 17 Şubat 1991 doğumlu, Su Burcu Yazgı Coşkun ise 15 Nisan 2004 doğumlu. Bu bilgilere göre, Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun arasında 13 yaş fark bulunuyor.

DİZİ GÜNDEME OTURDU

Komiser Mahir (Burak Deniz) ve Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) imkânsız aşkını konu alan "Bir Gece Masalı", masalsı anlatımıyla 3 Eylül Salı akşamı ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu.

BİR GECE MASALI KONUSU

Dizi, Komiser Mahir ve Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayan ve İstanbul'da Asaf Bey Konağı'nda devam eden imkansız aşk hikayesini konu alıyor. İmkansız aşkları, yaşadıkları zorluklar ve etraflarındaki karakterlerin hikayesi, izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

BİR GECE MASALI OYUNCULARI 👥

Burak Deniz (Mahir Yılmaz)
Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza Kilimci)
Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci)
Mesut Akusta (Raşit Kara)
Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz)
Kenan Bal (Asaf Yılmaz)
Yıldız Kültür (Yıldız Kültür)
Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz)
Eren Vurdem (Selim Allame)
İrem Altuğ (Sevde Yılmaz)
Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz)
Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz)
Ecem Çalhan (Sıla Haroğlu)
Nazan Diper (Maviş Dadı)

BİR GECE MASALI DİZİ MÜZİĞİ KİME AİT? 🎵

Dizinin jenerik müziğini ünlü şarkıcı Simge Sağın seslendirmektedir. Beste ve düzenlemeler ise Alp Yenier tarafından yapılmıştır.

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