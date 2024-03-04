BERGEN filmi ATV canlı yayın izle 📺 4 Mart 2024 Pazartesi ATV canlı izle ekranı ile Bergen filmi kesintisiz, full HD, 1080p, tek parça izle

ATV canlı izle ekranı izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bergen'in unutulmaz mücadele dolu hayatının anlatıldığı bu dokunaklı film, Türk arabesk müziğinin kraliçesi olarak anılan sanatçının zorlu yaşamını ve mücadelelerini izleyicilere aktarıyor.
BERGEN ATV CANLI YAYIN İZLE
2022 yapımı Bergen filmi bu akşam TV'de ilk kez ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran gibi isimlerine yer aldığı Bergen bu akşam ( 4 Mart 2023 ) ATV ekranlarında yer alıyor. İşte ATV Bergen canlı yayın ekranı...
BERGEN FİLM KONUSU
Arabeskin unutulmayan kadın seslerinden biri olan Bergen'in hayatını anlatan filmde, Bergen olarak bilinen Belgin'in Ankara'dan Adana'ya, oradan da yaşadığı aşkın ardından ebediyete uzanan öyküsünü anlatıyor.
1959 yılında Mersin'de yedi çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelir Belgin. Anne ve babasının boşanması hayatını kökten bir biçimde değiştirir. Ankara'da yaşarken annesinden başka kimsesi yoktur, baba yoksunluğu içinde derin bir boşluk açar. Öte yandan, konservatuara girme başarısıyla katmerlenen gelecek umudu, ilk aşkı Abdullah'tan ayrılmasıyla yara alır. Ama onun en büyük gücü yeteneğidir. Ankara'nın prestijli mekânı Feyman Kulüp'te keşfedilmesiyle birlikte, parlayan genç bir yıldıza, Bergen'e dönüşür.