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BERGEN filmi ATV canlı yayın izle 📺 4 Mart 2024 Pazartesi ATV canlı izle ekranı ile Bergen filmi kesintisiz, full HD, 1080p, tek parça izle

Bergen ATV canlı izle için araştırmalar hızlandı. Türk arabesk müziğinin efsanevi sesi Bergen'in hayatını konu alan 2022 yapımı film, televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Mehmet Binay ve Caner Alper'in yönetmen koltuğunu paylaştığı bu özel yapım, başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen'in karakterine hayat verdiği etkileyici bir sinema eseri olarak dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 17:32 Güncelleme 04 Mart 2024, 17:32
BERGEN filmi ATV canlı yayın izle 📺 4 Mart 2024 Pazartesi ATV canlı izle ekranı ile Bergen filmi kesintisiz, full HD, 1080p, tek parça izle

ATV canlı izle ekranı izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bergen'in unutulmaz mücadele dolu hayatının anlatıldığı bu dokunaklı film, Türk arabesk müziğinin kraliçesi olarak anılan sanatçının zorlu yaşamını ve mücadelelerini izleyicilere aktarıyor.

BERGEN ATV CANLI YAYIN İZLE

2022 yapımı Bergen filmi bu akşam TV'de ilk kez ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran gibi isimlerine yer aldığı Bergen bu akşam ( 4 Mart 2023 ) ATV ekranlarında yer alıyor. İşte ATV Bergen canlı yayın ekranı...

ATV CANLI YAYIN

BERGEN FİLM KONUSU

Arabeskin unutulmayan kadın seslerinden biri olan Bergen'in hayatını anlatan filmde, Bergen olarak bilinen Belgin'in Ankara'dan Adana'ya, oradan da yaşadığı aşkın ardından ebediyete uzanan öyküsünü anlatıyor.

1959 yılında Mersin'de yedi çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelir Belgin. Anne ve babasının boşanması hayatını kökten bir biçimde değiştirir. Ankara'da yaşarken annesinden başka kimsesi yoktur, baba yoksunluğu içinde derin bir boşluk açar. Öte yandan, konservatuara girme başarısıyla katmerlenen gelecek umudu, ilk aşkı Abdullah'tan ayrılmasıyla yara alır. Ama onun en büyük gücü yeteneğidir. Ankara'nın prestijli mekânı Feyman Kulüp'te keşfedilmesiyle birlikte, parlayan genç bir yıldıza, Bergen'e dönüşür.

Ancak zamanın koşullarında yapılan kontratlar sebebiyle Bergen bir süre çalışmak için annesiyle birlikte Adana'ya gider. Adana'da çalıştığı müzikholde sahne ve müzik tarzını değiştirmek zorunda kalır. Daha sonra evleneceği Halis Serbest ile karşılaşmasıyla, manipülatif olaylar dizisinin içinde bulur kendini. Halis Serbest'le yaptığı evlilik ise düşlediğinin tersine Bergen'i hayattan koparır. Şiddet dolu günlerde tümüyle yalnızdır.

Kariyerinin en güzel yerinde Halis Serbest'in kezzap saldırısına uğrayan Bergen bir gözünü kaybeder. Bergen yaşadığı trajediye rağmen sahnelere döndüğünde, olağanüstü şarkıcılığıyla Türkiye çapında şöhretli bir şarkıcı olur. Halis'in tehdit, taciz ve şiddetle seyreden gerilimli ilişki, git-gellerle devam eder. Bergen hep korku içinde yaşar. Sonunda kesin bir biçimde Halis Serbest'ten kurtulduğunu düşündüğü bir yolculukta silahlı saldırıya uğrar. Annesinin ağır yaralandığı bu saldırıda Bergen hayatını kaybeder. Henüz 30 yaşındaki Bergen öldüğünde ise hem bir kurban hem de arabeskin kraliçesi olarak insanların kalplerine kazınmıştır.

BERGEN OYUNCULARI

Farah Zeynep Abdullah - Bergen (Belgin Sarılmışer)
Tilbe Saran - Sabahat Sarılmışer
Erdal Beşikçioğlu - Halis Serbest
Nergis Öztürk - Nadire
Şebnem Sönmez - Suna
Ahmet Kayakesen - Abdullah
Arif Pişkin - Selahattin
Suzan Kardeş - Komşu
Cemal Günbaş - Erdal
Ali Seçkiner Alıcı - Cevdet

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