Bergen’in annesi Sabahat Çakır kimdir, hayatta mı? Sabahat Çakır öldü mü, yaşıyor mu? Cinayet anında o da vardı!

Bergen'in mezarı

2021 yıl önce katil Halis Serbest'in TV'ye çıktığını gören Bergen'in ablaları şu açıklamalarda bulunmuştu;

HABERİ ANNEMDEN GÜNLERCE GİZLEDİK

"Bergen'in ölümü sonrasında haberi, annemden günlerce gizledik. Hastaneden çıktığında yeri göğü inletti annem, hâlâ o sesler kulağımda. Esas acıların kadını benim annem. Düşünsenize evladını, kızını gözünün önünde öldüren bir adam var, annemi de yaralıyor, çok korkunç ve acı değil mi? Hepimiz ilahi adalete inanıyoruz."

"Hastaneden eve geldiğinde fark etti annem. Yedi mevlidini yapıyorduk. Hocalar vardı, kalabalıktı... Annemin çektiği acıyı görünce herkes yandı kavruldu. Öyle bir ağıt yakıldı ki, annemi zor tutuyordum. O acıdan sonra annem kendini de mezara gömdü. Sonra hep siyah giydi; düğünde de, bayramda da... Belgin'le annem de öldü. Kendi kendine konuşuyordu. Belgin, kahveyi çok severdi. Annem, kardeşim vefat ettikten sonra her sabah iki tane Türk kahvesi yapar, Belgin'le dertleşerek kahvesini içerdi. Akşama kadar tespih çekerdi kardeşimin posterleriyle kaplı odasında."