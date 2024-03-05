SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

ATV’nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri’nin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

ATV ekranlarına yeni bir dizi gelmeye hazırlanıyor. Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay’ın yaptığı, kadrosu ve hikayesiyle merak uyandıran yeni dizi Yaban Çiçekleri’nin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte başrollerini Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora’nın paylaştığı Yaban Çiçekleri’nin yeni bölüm fragmanı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 10:09 Güncelleme 05 Mart 2024, 10:10
ATV’nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri’nin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

ATV'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri'nin merakla beklenen 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Yaban Çiçekleri 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Başrollerini Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın paylaştığı dizisinin yeni tanıtımı, sosyal medyada büyük ses getirdi.

Tanıtımı ile şimdiden dikkat çeken dizinin kadrosunda; Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Bige Önal ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi birbirinden değerli isimler yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Aydın Bulut'un oturduğu dizi, aşkları çocukken başlayan ama yarım kalan Kılıç ve Ela'nın yeniden karşılaşmasını konu alıyor.

Aşklarına gölge düşüren aile sırlarına, aşılmaz gibi görünen tüm engellere rağmen ikili yeni bir sayfa açıp tertemiz bir başlangıç yapabilecek midir?

Yolları sürpriz şekilde kesişen Kılıç ve Ela'nın sürükleyici hikayesini güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak olan "Yaban Çiçekleri" yakında atv'de ekranlara gelecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: MİT ve İstanbul Emniyeti’nden ortak operasyon! MOSSAD fareleri yakalandı! Aralarında özel dedektif Hamza Turhan Ayberk de var
TAKVİM yazmıştı! İmamoğlu kurultay hazırlıklarına başladı: Özgür Özel’in yerine Gökhan Günaydın | Lansman yemeğinde birbirlerini yediler
Başkan Erdoğan’dan Gazze için kritik kabul: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Külliye’de ağırlayacak
Murat Kurum’dan İstanbul’a değer katacak vizyon! Kentsel dönüşüm, lojistik köyler, metrolar... | Lansman öncesi Başkan Erdoğan’la ne konuştu?
EMEKLİ MAAŞINDA YÜZDE 21 ZAMMA DİKKAT! SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna zamlı maaşlar
2 ay daha doğal gaz devletten! Berat Albayrak döneminde atılan adımlar meyvesini veriyor: Son 22 yılın en düşük seviyesi
Bir aile yok oldu! TEM Otoyolu’nda Pendik mevkiinde karşıya geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı: 2’si çocuk 5 kişi can verdi
Arda Güler Galatasaray’a mı transfer oluyor? Flaş gelişmeyi duyurdular
Tarım Kredi Kooperatif Market’ten Ramazan kampanyası! Temel gıdada fiyat sabitlendi! Süt, un, ayçiçek yağı, pirinç, mercimek...
HAVA DURUMU | Meteoroloji ve AFAD’dan peş peşe uyarı! 14 ilde sarı 2 ilde turuncu alarm! İstanbul’a çamur yağacak! | 5 Mart 2024 hava durumu
Murat Kurum AK Parti’nin yeni reklam filmini paylaştı: Algılar yıkılacak gerçekler kazanacak
Fener’in 2 yıldızı forma savaşını dostluğa çevirdi! Cengiz Ünder ve İrfan Can’dan çok güzel hareketler
Başkan Erdoğan’dan Irak için harekat sinyali: Sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz
Eşinden kurtulmak istedi Esra Erol’a katıldı! Selami Bey’in temizlik hikayesi olay oldu: Saç kıllarından ev görünmezdi
Özgür Özel İmamoğlu’na ’bedelli’ vurdu! Ekremci cephe ayaklandı: CHP’nin en çapsız başkanı konuşmasın | Sene 2000 Silopi kırsalında bir Kurum
SON DAKİKA