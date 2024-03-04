SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Halis Serbest kimdir, evli mi, şuan nerede yaşıyor? Bergen'in katili Halis Serbest öldü mü, kaç yıl hapis cezası aldı?

Türk müzik dünyasının unutulmaz ismi Bergen'i kaybettiğimiz trajik olayın üzerinden yıllar geçse de, 1990 yılında gerçekleşen dehşet verici olay hafızalarda tazeliğini koruyor. Halis Serbest ismi, şarkıcı Bergen'in hayatını kaybetmesiyle birlikte tekrar gündeme geldi.O dönemde müzik dünyasının parlayan yıldızı olan Bergen, kariyerinin zirvesindeyken, hayatını kaybetmesiyle birçok sevenini yasa boğdu. Ancak, olayın perde arkasında yer alan Halis Serbest'in adı, toplumda infial yaratmıştı. İşte, Şarkıcı Bergen'i öldüren Halis Serbest hakkında bilinenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 16:42 Güncelleme 04 Mart 2024, 16:42
Halis Serbest kimdir, evli mi, şuan nerede yaşıyor? Bergen’in katili Halis Serbest öldü mü, kaç yıl hapis cezası aldı?

Türk arabesk müziğinin duayen isimlerinden biri olan Bergen, "Acıların Kadını" lakabıyla anılarak milyonları etkileyen bir sanatçıydı. Ancak, Bergen'in hayatı trajik bir şekilde sona erdi ve bu olay Türkiye gündemini uzun süre meşgul etti. İşte, Halis Serbest'in hayatı ve hikayesi...

Halis Serbest ve Bergen Halis Serbest ve Bergen

HALİS SERBEST KİMDİR?

Şarkıcı Bergen'e tarifsiz acılar yaşatan ve onu henüz 30 yaşındayken 6 kurşunla öldüren Halis Serbest'in Adana'da tekstil işi ile uğraştığı biliniyor.

Bergen'in mezarıBergen'in mezarı

HALİS SERBEST ŞU AN NEREDE?

Halis Serbest, şimdi Adana'da serbest meslek sahibi. İkinci eşinden olan dört çocuğuyla birlikte yaşıyor.

BERGEN VE HALİS SERBEST NASIL TANIŞTI?

Yeteneğiyle yavaş yavaş adını duyuran ve sahnelerin aranan ismi haline gelen Bergen, çalışmak üzere Ankara'dan Adana'ya gitti. Sanatçı, burada tanıştığı Halis Serbes'le bir yıl sonra nikah kıydı fakat nikahın sahte, Serbes'in de evli ve üç çocuklu olduğunu öğrendi.

Halil Serbes'in kendisine uyguladığı şiddete rağmen aşık olduğunu söyleyerek, 9 Ocak 1982'de resmi nikahla evlenen Bergen, aynı yıl 31 Ekim'de İzmir'de çalışırken eşinin azmettirmesi sonucu kezzap saldırısına uğradı.

Sanatçı, saldırıda tek gözünü kaybetti, vücudunun büyük bir kısmı da yandı. Cezaevinden 1988'de çıkan Serbes ile yeniden barışan müzik ve sinema hayatını geride bırakan Bergen, 1989 nisan ayında kocasından boşandı. 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece Adana Pozantı'da boşandığı eşi Serbes tarafından kurşunlanarak öldürüldü.

Halis Serbest gençliğiHalis Serbest gençliği

HALİS SERBEST KAÇ YIL HAPİS YATTI?

31 Ekim 1982'de Bergen'in yüzüne kezzap atılmasının ardından azmettirici olarak yargılanan Halis Serbest, 12 yıl hapis cezası aldı.

Hapiste yatmasının ardından Bergen ile evlenen Halis Serbest 14 Ağustos 1989'da Bergen'i 6 kurşun ile öldürdü. 15 yıl hapis cezası ile yargılansa da aldığı ceza sadece 7 ay oldu. 7 ay hapis yatmasının ardından 1990 yılında serbest bırakıldı.

FARKLI SUÇLARLA YENİDEN YARGILANDI

Bergen'in trajik ölümü ile tekrar gündeme gelen Halis Serbest, geçtiğimiz yıllarda ikamet ettiği Kozan İlçesinde 18 yaşının altındaki 4 çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle yargılandı. Ailelerin şikayetçi olmasıyla, Halis serbest yeniden cezaevine girdi. Cezası sonrası beraat etti.

Halis Serbest'in 2023 yılındaki röportajından bir kareHalis Serbest'in 2023 yılındaki röportajından bir kare

33 yıllık aşkın meyvesi! Bergen’in Halis’i Erdal Beşikçioğlu’nun kızı bakın kim çıktı! Meğer Bergen’de birlikte rol almışlar...33 yıllık aşkın meyvesi! Bergen’in Halis’i Erdal Beşikçioğlu’nun kızı bakın kim çıktı! Meğer Bergen’de birlikte rol almışlar...
33 yıllık aşkın meyvesi! Bergen'in Halis'i Erdal Beşikçioğlu'nun kızı bakın kim çıktı! Meğer Bergen'de birlikte rol almışlar...
32 yıl sonra ailesi açıklamıştı! Acıların Kadını Bergen’in mezarı neden 6 kilitli bir kafeste? Ömrü bitti çilesi bitmedi32 yıl sonra ailesi açıklamıştı! Acıların Kadını Bergen’in mezarı neden 6 kilitli bir kafeste? Ömrü bitti çilesi bitmedi
32 yıl sonra ailesi açıklamıştı! Acıların Kadını Bergen'in mezarı neden 6 kilitli bir kafeste? Ömrü bitti çilesi bitmedi
7 yıl evli kalmışlar! Bergen’in Sabahat’ı Tilbe Saran’ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da tanıdıkmış...7 yıl evli kalmışlar! Bergen’in Sabahat’ı Tilbe Saran’ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da tanıdıkmış...
7 yıl evli kalmışlar! Bergen'in Sabahat'ı Tilbe Saran'ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da tanıdıkmış...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı başladı!
Terörün siyasi ayağı DEM Parti ilk defa İBB’de grup kuracak: 10 ilçede 31 DEM’li CHP listelerinde Meclis üyesi adayı oldu
EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMI | SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammına ipucu geldi! Kim ne kadar alacak?
Toroslar’da ’Kandil’ uzlaşısı! CHP Türk düşmanı Abdurrahman Yıldız’ı aday gösterdi... Vahap Seçer bölücülerle aynı masada ’DEM’lendi
HAVA DURUMU | Meteoroloji ve AFAD’dan peş peşe uyarı! 14 ilde sarı 2 ilde turuncu alarm! İstanbul’a çamur yağacak! | 4 Mart 2024 hava durumu
Özgür Özel İmamoğlu’na ’bedelli’ vurdu! Ekremci cephe ayaklandı: CHP’nin en çapsız başkanı konuşmasın | Sene 2000 Silopi kırsalında bir Kurum
İsveç basını terör örgütü PKK’nın finans ağını deşifre etti: Stockholm’den alıp örgüte işte böyle aktarıyorlar
Saraçhane’nin ’mütedeyyin’ imajlı sarıklı figüranı yine sahnede! Ekrem İmamoğlu’nun ’ajans’ balonu patladı: İBB musluğu trollere akıyor
Son dakika: MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon! PKK’nın sözde gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir etkisiz hale getirildi
ENFLASYON AÇIKLANDI HERKES ARAŞTIRMAYA BAŞLADI! Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar oldu? Polis, hemşire, doktor, akademisyen... İşte meslek meslek memur maaşları
Başkan Erdoğan’ın liderliğinde diplomasiye Türkiye Yüzyılı damgası! Rapor açıklandı: Dünyada ilk 3’teyiz
Almanya’da sızıntı paniği devam ediyor! Bild ‘Ruslar beni dinliyor mu?’ diye sordu: Arka planda Putin’in arkadaşı var
CHP’den kötü kokular yükseliyor! 1 Nisan sonrası lağım patlayacak: Parayla adaylık, poşetli 250 bin dolar, 47 milyonluk villa, delege borsası...
Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı!
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de seyirci jokeri yarışmacının sonu oldu! İşte o soru...
SON DAKİKA