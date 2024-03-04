33 yıllık aşkın meyvesi! Bergen’in Halis’i Erdal Beşikçioğlu’nun kızı bakın kim çıktı! Meğer Bergen’de birlikte rol almışlar...

Bu akşam ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Bergen filminde Halis Serbest karakterini canlandıran Erdal Beşikçioğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 33 yıl önce Elvin Beşikçioğlu ile nikah masasına oturan Beşikçioğlu hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun kızının kim olduğunu öğrenince şaşıp kaldı. Beşikçioğlu'nun kızının Bergen filminde de rol aldığı ortaya çıktı. Bakın Erdal Beşikçioğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı kimmiş...
Erdal Beşikçioğlu, Halis Serbet karakterini canlandırdığı Bergen karakterinin ATV ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.
Ünlü oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. 1991 yılında meslektaşı Elvin Beşikçioğlu ile nikah masasına oturan Beşikçioğlu'nun özellikle ailesi merak edildi.
Beşikçioğlu hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun kızının kim olduğunu öğrenince şaşıp kaldı.