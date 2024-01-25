İnci Taneleri, 25 Ocak Perşembe günü başlayacak olan ekran macerasıyla büyük ilgi çekiyor. Dizinin ilk bölümünü izlemek isteyenler ise arama motorlarına yöneldi. İşte İnci Taneleri 1. bölümü...
İnci Taneleri, 25 Ocak Perşembe günü başlayacak olan ekran macerasıyla büyük ilgi çekiyor. Dizinin ilk bölümünü izlemek isteyenler ise arama motorlarına yöneldi. İşte İnci Taneleri 1. bölümü...
İNCİ TANELERİ 1. BÖLÜM CANLI İZLE LİNKİ
Dizinin ilk bölümünü https://www.kanald.com.tr/canli-yayin adresinden izleyebilirsiniz.
İNCİ TANELERİ KONUSU
Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak. Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.
İNCİ TANELERİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU
İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.
İNCİ TANELERİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
İnci Taneleri dizisi İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi semtlerinde çekiliyor. Dizide Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü'nün dans ettiği sahne ise Ankara'da gerçekleştirildi.