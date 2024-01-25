İNCİ TANELERİ KONUSU

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak. Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.