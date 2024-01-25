Düğüm oyuncu kadrosu! Düğüm dizisi ne zaman yayınlanacak, konusu nedir? Bergüzar Korel’in yeni dizisi...

DÜĞÜM DİZİSİNİN KONUSU

Düğüm başarılı bir haberci olan Neslihan Turhan'ın hikayesini izleyiciyle buluşturacak. Dürüst kişiliğiyle tanınan Neslihan, "Tek Gerçek" programıyla kariyerinde zirveye ulaşırken, oğlu Can'ın arkadaşı Leyla'nın öldürülmesiyle hayatı alt üst olur. Neslihan, ya oğlunu koruyacak ya da gerçekleri ortaya çıkaracaktır. Adalet ve dürüstlük temelli dünyası sarsılan Neslihan, oğlunu hapishaneye göndermek pahasına Leyla'nın katilini bulmaya çalışır.