SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Selma Ergeç dizileri, filmleri, eşi ve özel hayatı... İnci Taneleri Piraye kim, gerçek adı ne?

Başarılı oyuncu Selma Ergeç, Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı ve bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerle buluşacak olan "İnci Taneleri" dizisinde Piraye karakterine hayat verecek. Selma Ergeç, İnci Taneleri dizisinde Piraye karakteriyle merak konusu oldu. Peki, Selma Ergeç kimdir? İşte tüm merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 10:07 Güncelleme 26 Ocak 2024, 10:09
Selma Ergeç dizileri, filmleri, eşi ve özel hayatı... İnci Taneleri Piraye kim, gerçek adı ne?

İnci Taneleri oyuncuları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Dizinin önemli karakterlerinden biri olan Piraye, usta oyuncu Selma Ergeç tarafından canlandırılacak.

Selma ErgeçSelma Ergeç

İNCİ TANELERİ PİRAYE GERÇEK ADI NEDİR?

Dizinin ilk bölümünün ardından Piraye karakteri için araştırmalar hızlandı. Dizide Piraye'yi Selma Ergeç canlandırıyor.

İnci Taneleri 1. bölüm, Piraye karakteriİnci Taneleri 1. bölüm, Piraye karakteri

SELMA ERGEÇ KİMDİR?

Selma Ergeç, 1 Kasım 1978 tarihinde Türk bir baba ve Alman bir annenin ilk çocuğu olarak Almanya'nın Hamm şehrinde doğdu. Türk Manken, sinema ve dizi oyuncusu. Yurt dışında tıp fakültesinde okurken öğretiminin üçüncü yılında Türkiye'ye staja geldi. Öğretimine altı ay ara vermek isterken bir cast için oyuncu arandığını gördü ve tıp fakültesinden ayrıldı. 2001 yılındaki Best Model of Turkey (Türkiye'nin En İyi Mankeni) adlı yarışmada En İyi Yürüyen Manken seçilmiştir.

Selma Ergeç ve eşi Can ÖzSelma Ergeç ve eşi Can Öz

Emre Altuğ'un Sıcak albümünde yer alan Gidecek Yerim Mi Var şarkısının video klibinde oynadı. Selma Ergeç, oyunculuğa Böyle mi Olacaktı dizisi ile başladı, ardından Yarım Elma, Şöhret, Körfez Ateşi ve Hırçın Kız gibi dizilerde rol aldı. Asi adlı dizide "Defne" karakterini canlandırdı ve bu dizi ile birlikte tanınmaya başladı. Sis ve Gece filminde Uğur Polat'la, Ses filminde ise Mehmet Günsür ile başrolü paylaştı. Halide Edib Adıvar'ın bir romanından uyarlanan Kalp Ağrısı adlı dizide "Azize" karakterini, Muhteşem Yüzyıl adlı dizide de üç sezon boyunca "Hatice Sultan"ı canlandırdı. 2012 yılında bir reklam filminde Orlando Bloom ile oynamıştır.

Selma Ergeç ve kızı YasminSelma Ergeç ve kızı Yasmin

SELMA ERGEÇ EVLİ Mİ?

26 Eylül 2015'te Can Öz ile evlenmiştir. Çiftin düğünü Selma Ergeç'in Almanya'da iken yaşadığı kasabada gerçekleşti. Çiftin Yasmin ismini verdikleri kızı 8 Nisan 2016'da dünyaya geldi.

Selma Ergeç ve annesi Elizabeth ErgeçSelma Ergeç ve annesi Elizabeth Ergeç

FİLMOGRAFİSİ

2006 Beş Vakit, Öğretmen

The Net 2.0, Resepsiyonist

2007 Sis ve Gece, Mine

2010 Ses, Derya

2013 Senin Hikayen, Esra

2014 Kırımlı, Maria Koseckhi

2021 Mevlana Mest-i Aşk, Kerra

TELEVİZYON

1997 Böyle mi Olacaktı, Merve

2002-2003 Yarım Elma, Ayça

2005 Şöhret, Natalie

Körfez Ateşi ,, Pınar

2007 Hırçın Kız, Gül

2007-2009 Asi, Defne Kozcuoğlu

2010 Kalp Ağrısı, Azize

2011-2013 Muhteşem Yüzyıl, Hatice Sultan

2014-2015 Gönül İşleri, Saadet

2017 Vatanım Sensin, Halide Edip Adıvar

2021-2023 Camdaki Kız, Selen Koroğlu

İNTERNET

2018 Yaşamayanlar, Karmen

2021 Atiye, Umut

İnci Taneleri dizisi aslında uyarlama mı? İnci Taneleri Dilberin gerçek hikayesi! Gerçek hayatta Dilber kim, kimin hayatı?İnci Taneleri dizisi aslında uyarlama mı? İnci Taneleri Dilberin gerçek hikayesi! Gerçek hayatta Dilber kim, kimin hayatı?
İnci Taneleri dizisi aslında uyarlama mı? İnci Taneleri Dilber'in gerçek hikayesi! Gerçek hayatta Dilber kim, kimin hayatı?
İnci Taneleri Azem kimdir? Yılmaz Erdoğan eşi, hayatı ve filmleri...İnci Taneleri Azem kimdir? Yılmaz Erdoğan eşi, hayatı ve filmleri...
İnci Taneleri Azem kimdir? Yılmaz Erdoğan eşi, hayatı ve filmleri...

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
EMEKLİLERE ZAM FARKI BUGÜN HESAPLARDA! Kim ne kadar alacak? Memur emeklileri, dul ve yetim maaşı alanlar, maluller...
CHP’de Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasındaki İzmir krizi sürüyor! Gözler PM’ye çevrildi
Soykırımcı İsrail için hesap vakti: Uluslararası Adalet Divanı Lahey’de kararını açıklayacak! Başkan Erdoğan’dan Güney Afrika’ya destek telefonu
SON DAKİKA