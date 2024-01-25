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Aldatmak nefes kesecek! Otoyolda dehşet veren kaza! Araba içindeki aile son anda kurtarıldı

Başrollerinde Mustafa Uğurlu, Vahide Perçin, Ercan Kesal’ın yer aldığı ATV’nin sevilen dizisi Aldatmak’ın yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Aldatmak dizisinin bu akşam yayınlanacak bölümünde Oltan ve İpek iş seyahatine giderken şehirlerarası otoyolda dehşet veren bir ana tanık oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 16:57 Güncelleme 25 Ocak 2024, 16:57
Aldatmak nefes kesecek! Otoyolda dehşet veren kaza! Araba içindeki aile son anda kurtarıldı

Aldatmak dizisinin bu akşam yayınlanacak bölümünde Oltan ve İpek iş seyahatine giderken şehirlerarası otoyolda dehşet veren bir ana tanık oldu. Yolda seyir halindeyken önlerinde giden ve içinde bir ailenin bulunduğu araç yoldan çıkarak kaza yaptı.

Oltan ve İpek şahit oldukları bu felakete hemen müdahale ederek aileyi aracın içinden çıkarmaya yardım etti. Ailenin son anda kurtulduğu kazada araç saniyeler içerisinde yanmaya başladı.

atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi 'Aldatmak'ta, seyirciyi bu akşam heyecan dolu bir bölüm bekliyor!

Aldatmak her Perşembe saat 20:00'de atv'de.

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