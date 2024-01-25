İnci Taneleri Dilber’in gerçek hikayesi! Gerçek hayatta Dilber var mı, kimin hayatı? Dansıyla gündem olmuştu meğer...

1. bölüm, Dilber dans sahnesi HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR? Hazar Ergüçlü, 1 Ocak 1992 tarihinde doğdu.Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım attı.7 Eylül 2011 tarihinde Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı "Simay Canay" karakteri ile televizyonda görünmeye başladı. Dizinin kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gülsoy, Öykü Karayel yer almaktadır. Dizi, Haziran 2013'te final yaptı.

Hazal Ergüçlü, Annesi Neşe Ergüçlü ve babası Süleyman Ergüçlü 2013-2015 yılları arasında Medcezir dizisinde başrollerden biri olarak "Eylül Buluter" karakterini canlandırdı. Daha sonra Analar ve Anneler dizisinde "Kader" adlı karakteri canlandırmıştır. 2016 yılında Yüksek Sosyete dizisinde başrol olarak "Cansu Koran" karakterini canlandırdı. 2017-2018 yılları arasında Hayat Sırları adlı dizide başrol olarak "Seher Kuzgun" karakterini canlandırdı.2017 yılında Kar filminde "Müzeyyen" karakterini canlandırarak büyük beğeni toplayan oyuncu 2018 yılında Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Ahlat Ağacı filminde ise "Hatice" karakterine hayat verdi.2018 yılında Dudullu Postası adlı dizide "Melis" karakterini canlandırdı. Hakan: Muhafız'da dört sezon boyunca başrollerden biri olarak "Zeynep Erman" karakterini canlandırdı.

İNCİ TANELERİ DİZİSİ YAŞANMIŞ GERÇEK HİKAYE Mİ? İnci Taneleri dizisi, gerçek bir hikayeden uyarlanmamıştır. Dizi Yılmaz Erdoğan'ın kendi kaleminden çıkan bir senaryo olarak hazırlandı. Dizide yer alan karakterler ve olaylar, tamamen kurgusal ve hayali bir dünyaya aittir.