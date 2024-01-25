İnci Taneleri Dilber’in gerçek hikayesi! Gerçek hayatta Dilber var mı, kimin hayatı? Dansıyla gündem olmuştu meğer...

İnci Taneleri Dilber karakteri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizide, pavyon sanatçısı olan Dilber'i canlandıran Hazar Ergüçlü'nün performansı ve özel dansları izleyenlerden tam not alıyor. Peki, Dilber gerçek hayatta var mı? İşte cevabı...
İnci Taneleri Dilber karakteri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizide, pavyon sanatçısı olan Dilber'i canlandıran Hazar Ergüçlü'nün performansı ve özel dansları izleyenlerden tam not alıyor. Peki, Dilber gerçek hayatta var mı? İşte cevabı...
İNCİ TANELERİ DİLBER KARAKTERİ GERÇEK HAYATTA VAR MI?
Hazar Ergüçlü'nün Dilber karakteri, pavyon şarkıcısı olarak dikkat çekiyor. Oyuncunun özel dans dersleri alarak karakterine hayat verdiği sahneler, zil çalarak yapılan dans performansıyla izleyenlerden tam not alıyor.
Dilber karakteri, "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder" cümlesiyle derin mesajlar içeren bir hikayeye sahip. Dilber karakterinin gerçekçiliği sebebiyle hikayenin de gerçek bir karakterden esinlenildiği düşünülüyor. Sosyal medyada konuyla ilgili iddialar yer alsa da Dilber karakteri gerçek değil.
HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?
Hazar Ergüçlü, 1 Ocak 1992 tarihinde doğdu.Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım attı.7 Eylül 2011 tarihinde Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı "Simay Canay" karakteri ile televizyonda görünmeye başladı. Dizinin kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gülsoy, Öykü Karayel yer almaktadır. Dizi, Haziran 2013'te final yaptı.
2013-2015 yılları arasında Medcezir dizisinde başrollerden biri olarak "Eylül Buluter" karakterini canlandırdı. Daha sonra Analar ve Anneler dizisinde "Kader" adlı karakteri canlandırmıştır. 2016 yılında Yüksek Sosyete dizisinde başrol olarak "Cansu Koran" karakterini canlandırdı. 2017-2018 yılları arasında Hayat Sırları adlı dizide başrol olarak "Seher Kuzgun" karakterini canlandırdı.2017 yılında Kar filminde "Müzeyyen" karakterini canlandırarak büyük beğeni toplayan oyuncu 2018 yılında Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Ahlat Ağacı filminde ise "Hatice" karakterine hayat verdi.2018 yılında Dudullu Postası adlı dizide "Melis" karakterini canlandırdı. Hakan: Muhafız'da dört sezon boyunca başrollerden biri olarak "Zeynep Erman" karakterini canlandırdı.
İNCİ TANELERİ DİZİSİ YAŞANMIŞ GERÇEK HİKAYE Mİ?
İnci Taneleri dizisi, gerçek bir hikayeden uyarlanmamıştır. Dizi Yılmaz Erdoğan'ın kendi kaleminden çıkan bir senaryo olarak hazırlandı. Dizide yer alan karakterler ve olaylar, tamamen kurgusal ve hayali bir dünyaya aittir.
İNCİ TANELERİ KONUSU
İnci Taneleri dizisinin konusu ise; Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın, kaybettiklerini bulabilme mücadelesini ekrana getirecek. Acılarla dolu geçmişi, taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopmuş, dağılmış inci tanelerini tekrar toplayabilecek mi?