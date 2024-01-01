1 Ocak 2024 TV8 yayın akışı: MasterChef bu akşam yok mu, neden? MasterChef finali ne zaman? MasterChef All Star kim birinci oldu?

90 PUAN ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Finalde Türk ve uluslararası mutfaktan kendi menülerini çıkaracak olan yarışmacılar, 90 puan üzerinden değerlendirilecek.

Sivrioğlu, final ile ilgili olarak; "Bu haftanın sonunda 7 Ocak Pazar gecesi canlı yayında MasterChef All Star 2023'ün şampiyonu belli olacak. Koca bir sezon geride kalıyor. Hepimiz bütün ekibimiz çok büyük emekler verdik. Çok uğraştık, hayırlısıyla bu haftayı da geçirip şampiyonumuzu hep beraber kutlayıp sarılmak istiyoruz. Hepimize bol şans" ifadelerini kullandı.