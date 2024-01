1 Ocak 2024 TV8 yayın akışı: MasterChef bu akşam yok mu, neden? MasterChef finali ne zaman? MasterChef All Star kim birinci oldu?

MasterChef All Star 'da final haftası heyecanı yaşanıyor. Final bölümüne hazırlanan yarışmada bu yılki şampiyon belli olacak. Finale kalan 4 isim Esra, Tahsin, Barbaros ve Hasan olurken, final bölümünün ne zaman yayınlanacağı araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki MasterChef finali ne zaman? MasterChef All Star kim birinci oldu?

1 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI: MASTERCHEF BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN?

1 Ocak 2024 TV8 yayın akışına göre bu akşam Survivor All Star yayınlanacak. MasterChef All Star bu akşam ekranlara gelmeyecek. MasterChef All Star 5 Ocak 2024 tarihinde kaldığı yerden devam edecek.