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1 Ocak 2024 TV8 yayın akışı: MasterChef bu akşam yok mu, neden? MasterChef finali ne zaman? MasterChef All Star kim birinci oldu?

MasterChef All Star finali için geri sayım başladı. 1 Ocak 2024 TV8 yayın akışına bakanlar ''MasterChef finali ne zaman? MasterChef All Star bu akşam yok mu, neden yok, kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte araştırılan soruların yanıtları.

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 16:49 Güncelleme 01 Ocak 2024, 16:49
1 Ocak 2024 TV8 yayın akışı: MasterChef bu akşam yok mu, neden? MasterChef finali ne zaman? MasterChef All Star kim birinci oldu?

MasterChef All Star'da final haftası heyecanı yaşanıyor. Final bölümüne hazırlanan yarışmada bu yılki şampiyon belli olacak. Finale kalan 4 isim Esra, Tahsin, Barbaros ve Hasan olurken, final bölümünün ne zaman yayınlanacağı araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki MasterChef finali ne zaman? MasterChef All Star kim birinci oldu?

1 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI: MASTERCHEF BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN?

1 Ocak 2024 TV8 yayın akışına göre bu akşam Survivor All Star yayınlanacak. MasterChef All Star bu akşam ekranlara gelmeyecek. MasterChef All Star 5 Ocak 2024 tarihinde kaldığı yerden devam edecek.

MASTERCHEF FİNAL NE ZAMAN?

7 Ocak Pazar akşamı TV8 canlı yayında MasterChef All Star'ın şampiyonu açıklanacak.

90 PUAN ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Finalde Türk ve uluslararası mutfaktan kendi menülerini çıkaracak olan yarışmacılar, 90 puan üzerinden değerlendirilecek.

Sivrioğlu, final ile ilgili olarak; "Bu haftanın sonunda 7 Ocak Pazar gecesi canlı yayında MasterChef All Star 2023'ün şampiyonu belli olacak. Koca bir sezon geride kalıyor. Hepimiz bütün ekibimiz çok büyük emekler verdik. Çok uğraştık, hayırlısıyla bu haftayı da geçirip şampiyonumuzu hep beraber kutlayıp sarılmak istiyoruz. Hepimize bol şans" ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ NEDİR?

Masterchef her hafta ödül oyunları ile yarışmacılara birbirinden değerli ödüller veriyor. Ancak büyük ödülün ne olduğu henüz duyurulmadı. Programın sonlarına doğru MasterChef ödülü hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

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