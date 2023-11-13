Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi İLK BÖLÜM CANLI İZLE! TRT 1 canlı yayın ekranı ile Selahaddin Eyyubi dizisi, yeni 1. bölüm, full HD canlı yayın izle...

Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı TRT 1'in yeni dizisi "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi için araştırmalar hızlandı. Diziyi izlemek isteyenler arama motorlarlarına yöneldi. İşte Selahaddin Eyyubi dizisi ilk bölümü....
Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı TRT 1'in yeni dizisi "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi için araştırmalar hızlandı. Diziyi izlemek isteyenler arama motorlarlarına yöneldi. İşte Selahaddin Eyyubi dizisi ilk bölümü....
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi 13 Kasım Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Dizi saat 20.00 itibarıyla başlayacak.
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ NEREDE, HANGİ İLDE ÇEKİLİYOR?
Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çekiliyor. Çekimler, dizi için kurulan özel bir film platosunda gerçekleştiriliyor.
1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Haçlı istilalarının İslam Alemini kasıp kavurduğu 12.yy da Müslümanlar arasındaki birlik ve düzen bozulmuş, başta mukaddes şehir Kudüs olmak üzere birçok İslam toprağı Haçlıların eline geçmiştir. Selahaddin, "Cihana adalet Kudüs'e hürriyet" anlayışıyla yetişmiş, bu uğurda Haçlılar ile cenk eden Zengi Devleti himayesindeki Serhad Gazileri'nin başıdır. Tapınak Şövalyeleri, Kudüs'ün kilidi olan Askalan şehrini kuşatırlar. Askalan düşerse Kudüs güçlenecek, Zengi toprakları da tehlike altında olacaktır. Selahaddin buna engel olmak için Askalanlılar'a yardım etmek ister. Fakat büyük bir sorun vardır: Askalanlılar, Zengilere düşmandır. Bu sebeple devlet divanından Selahaddin'e izin çıkmaz.
Fakat Selahaddin divan kararına rağmen Askalanlılar'a yardıma gider. Selahaddin'i şimdi zorlu engeller bekliyordur. Bu zorlu savaşın ortasında Askalan emirinin kızı Süreyya ile aralarında sevda kıvılcımı tutuşur. Fakat bu savaşta birlik olsalar da ikisi de düşman taraftadır. Yüreklerine düşen sevda kıvılcımı büyüyecek midir yoksa bu savaş düşmanlıkları daha da mı alevlendirecektir? Selahaddin, Askalan'ı kurtarıp hedefine ulaşabilecek midir? Devletin ve sultanın emrini çiğneyip Askalan'a gittiği için cezalandırılacak mıdır?
SELAHADDİN EYYUBİ 1. BÖLÜM İZLE
Selahaddin Eyyubi dizisinin 1. bölümünü https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi adresinden izleyebilirsiniz.