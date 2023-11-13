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Ateş Kuşları 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Artık sevgilim Barbar’a “Komiser Barbar” diyeceksiniz!

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Emin Gürsoy (Hacı Hafız), Ahmet Saraçoğlu (Çatal) gibi başarılı isimleri bir araya getiren Ateş Kuşları 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ses getiren yeni bölüm fragmanına Gülayşe’nin “Artık sevgilim Barbar’a ‘Komiser Barbar’ diyeceksiniz” sözleri damga vurdu. İşte ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları 31. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 16:47 Güncelleme 13 Kasım 2023, 16:47
Ateş Kuşları 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Artık sevgilim Barbar’a “Komiser Barbar” diyeceksiniz!

Cuma akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Ateş Kuşları 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
'Ateş Kuşları'nın 30. Bölümünde; Nazmiye'nin kurduğu oyun sonrasında nezarete atılan Mercan'ın ardından Ali, Mercan'ı orada yalnız bırakmamak için, "Sevdiğim kadını yalnız bırakmak benim kitabımda yazmaz!" diyerek kendini tutuklatmanın bir yolunu buldu. Barbaros ise ablası ve ağabeyinin tutuklu olmasına dayanamayan Gülayşe'yi Ali ve Mercan'ın ziyaretine götürdü. Nezarette bir yemek sofrası kuran Barbaros'un sürprizi Gülayşe'yi çok mutlu etti.

Ali; Gülayşe ve Barbaros'un yanında en doğru anda ve doğru yerde olduğunu söyleyerek Mercan'a tüm duygularını açıkladı. Yan yana parmaklıkların ardında olan ve Mercan'ın yüzünü göremeyen Ali, şu sözlerle evlenme teklifi etti: "Babam benim elimi hiç tutmazdı ama ben çocuğumun elini tutacağım! Barbaros babamı buldu. Buradan çıktığımda kimliğimi alacağım. Sonra senin aileni bulup senin kimliğini alacağız. Davuluyla zurnasıyla seni alacağım! Var mısın?" Gözyaşları içinde kalan Mercan, "Varım Ali'm!" diyerek evlenme teklifini kabul etti.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 30. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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