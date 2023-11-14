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İnside Out 2 ne zaman çıkacak? Ters Yüz 2 filmi konusu nedir, Türkiye'de vizyon tarihi belli oldu mu?

Merakla beklenen Ters Yüz serisinin ikinci filmi, Pixar Animation Studios tarafından hayata geçirilen Inside Out (2015) filminin devamı olarak seyirciyle buluşacak. Peki, İnside Out 2 ne zaman çıkacak? Ters Yüz 2 filmi konusu nedir, Türkiye'de vizyon tarihi belli oldu mu? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 09:24 Güncelleme 14 Kasım 2023, 09:24
İnside Out 2 ne zaman çıkacak? Ters Yüz 2 filmi konusu nedir, Türkiye’de vizyon tarihi belli oldu mu?

Ters Yüz serisinin ikinci filmi için yönetmen koltuğunda Kelsey Mann oturacak ve senaryoyu Meg LeFauve kaleme alacak. İlk filmden tanıdık duyguların yanı sıra, Ters Yüz 2'de izleyiciler, yeni bir duygu olan Kaygı ile de tanışacaklar. Film, Riley'in zihinsel dünyasında geçen olayları ilk filmde olduğu gibi izleyiciyle buluşturacak. Bu yeni yapım, izleyicilere ilk filmde olduğu gibi duyguların renkli dünyasında eğlenceli ve duygusal bir yolculuk sunmayı hedefliyor.

Ters Yüz 2'nin yönetmenliğini Kelsey Mann yapacak ve senaryosunu Meg LeFauve yazacak. Filmde ilk filmdeki duyguların yanı sıra yeni bir duygu olan Kaygı da yer alacak. Film, tıpkı ilk film gibi Riley'in kafasının içerisinde geçecek.

TERS YÜZ 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ters Yüz 2'nin vizyon tarihi 14 Haziran 2024 olarak açıklandı. Bu tarih, Amerika Birleşik Devletleri için geçerli olup, Türkiye için henüz resmi bir tarih duyurulmadı. Ancak, ilk film 19 Haziran 2015'te ABD'de, 18 Eylül 2015'te Türkiye'de vizyona girmişti. Bu durumda, Ters Yüz 2'nin Türkiye'de yaklaşık üç ay sonra, yani Eylül 2024'te gösterime girebileceğini tahmin edebiliriz.

TERS YÜZ 1. FİLMİ KONUSU NEDİR?

Küçük Riley için hayat, babasının San Francisco'da yeni bir işe başlamasıyla baştan aşağıya değişir. Doğduğu yeri geride bırakan Riley'i şimdi yeni bir ev, okul ve arkadaşlar beklemektedir. Peki içindeki duyguları ne söyler?

Neşe, Korku, Öfke, Nefret ve Üzüntü... Riley'in zihninin içinde yaşayan duyguları, bu yeni hayata alışırken ufak bir kargaşaya neden olacaklardır. Neşe, Riley'nin en önemli duygusudur ve onu hep pozitif tutmaya çalışır ama diğer duygular bu yeni hayatına uyum sağlama konusunda biraz şaşkındır.

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