İnside Out 2 ne zaman çıkacak? Ters Yüz 2 filmi konusu nedir, Türkiye’de vizyon tarihi belli oldu mu?

Ters Yüz serisinin ikinci filmi için yönetmen koltuğunda Kelsey Mann oturacak ve senaryoyu Meg LeFauve kaleme alacak. İlk filmden tanıdık duyguların yanı sıra, Ters Yüz 2'de izleyiciler, yeni bir duygu olan Kaygı ile de tanışacaklar. Film, Riley'in zihinsel dünyasında geçen olayları ilk filmde olduğu gibi izleyiciyle buluşturacak. Bu yeni yapım, izleyicilere ilk filmde olduğu gibi duyguların renkli dünyasında eğlenceli ve duygusal bir yolculuk sunmayı hedefliyor.

Ters Yüz 2'nin yönetmenliğini Kelsey Mann yapacak ve senaryosunu Meg LeFauve yazacak. Filmde ilk filmdeki duyguların yanı sıra yeni bir duygu olan Kaygı da yer alacak. Film, tıpkı ilk film gibi Riley'in kafasının içerisinde geçecek.