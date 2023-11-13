Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi kimdir, Türk mü, nereli? Selahaddin Eyyubi ırkı, tarihteki yeri ve önemi! Kudüs’ü kaç yılında fethetti?

Selahaddin Eyyubi, Eyyubi Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarı olarak tarihte önemli bir yer tutuyor. İşte, bu büyük liderin hayatına dair tüm merak edilenler...
Selahaddin Eyyubi, Eyyubi Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarı olarak tarihte önemli bir yer tutuyor. İşte, bu büyük liderin hayatına dair tüm merak edilenler...
KUDÜS FATİHİ NE DEMEK?
Bu lakap Selahaddin Eyyubi'ye aittir. Kendisi, 88 yıl süre Haçlı dönemine son vererek kutsal şehir Kudüs'ü müslüman toprağı haline getirmiştir.
SELAHADDİN EYYUBİ TÜRK MÜ?
Selahaddin Eyyubi'nin asıl kökeni konusunda tarihçiler ihtilaflı görüşlere sahiptir. Selahaddin Eyyubi'nin kurduğu Eyyubiler Devleti'nde halk Türklerden oluşmaktayken ordunun tamamı Türk askerlerden kurulmuştur. Türk tarihçi Zeki Velidi Togan, Eyyûbîlerin evvelâ Kürtleşmiş, sonra da Türkleşmiş bir Arap sülâlesinden olduğunu iddia etmiştir. Fakat bu konuyla ilgili tartışmalar halen devam etmektedir.
SELAHADDİN EYYUBİ NASIL ÖLDÜ?
Selahaddin Eyyubi'nin ölüm tarihi 1193'tür. Selahaddin Eyyubi nasıl öldü sorusu da gündemde yerini aldı. Büyük komutan Selahaddin Eyyubi savaş sırasında yaralanarak ölmüştür.
SELAHADDİN EYYUBİ KİMDİR?
Selahaddin Eyyubi, 8 Eylül 1138 tarihinde Tikrit'te dünyaya geldi. Selahaddin Eyyubi, Mısır, Suriye, Yemen ve Filistin sultanı ve Eyyubi hanedanının ilk hükümdarıdır. Kudüs'ü Haçlılardan Hıttin Savaşı'yla 2 Ekim 1187 tarihinde alarak kentte 88 yıl süren Frank işgaline son vermiş, Hıristiyanların misilleme olarak düzenledikleri 3. Haçlı Seferi'ni etkisiz hale getirmiştir.
Babası Necmeddin Eyyub, Selçuklu emiri İmadeddin Zengi'nin hizmetinde görevliydi. Annesi Selçukluların Harim emiri Şihabeddin Mahmud ibn Tokuş el-Harimi'nin kızkardeşidir. Babası Necmeddin Eyyub'unun vali olarak atadığı Baalbek ve Şam'da büyüyen Salaheddin iyi bir din eğitimi aldı. Öklid Geometrisi, Astronomi, Matematik ve Aritmatik konularında ve Mantık, felsefe, sosyoloji, fıkıh (İslam hukuku), tarih öğrendi, Şam'daki Dar'ul-Hadis'den (Hadis Üniversitesi) mezun oldu.
SELAHADDN EYYUBİ TARİHTEKİ YERİ VE ÖNEMİ
Ortaçağ'ın önemli liderlerinden biri olan Selahaddin Eyyubi'nin mirası, sadece Haçlı Seferleri sırasında elde ettiği zaferlerle değil, aynı zamanda adaleti ve hoşgörüsüyle de derin izler bırakmıştır. 1187 yılında Kudüs'ü Haçlıların elinden geri alarak, Müslüman dünyasında kahramanlık timsali haline gelen Selahaddin Eyyubi, farklı din ve etnik gruplar arasında barışın ve istikrarın sağlanmasında öncü bir rol oynamıştır.
Selahaddin Eyyubi'nin liderliği altında kurulan Eyyubi Devleti, onun ölümüyle birlikte dağılma sürecine girmiş olsa da, onun bıraktığı miras hala yaşamaktadır. Kudüs'ü Haçlılardan kurtarma başarısı, tarihte önemli bir dönemeç olarak kabul edilmekte ve Selahaddin'in adı, adaletin sembolü olarak anılmaktadır.