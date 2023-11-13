Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi kimdir, Türk mü, nereli? Selahaddin Eyyubi ırkı, tarihteki yeri ve önemi! Kudüs’ü kaç yılında fethetti?

Selahaddin Eyyubi, Eyyubi Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarı olarak tarihte önemli bir yer tutuyor. İşte, bu büyük liderin hayatına dair tüm merak edilenler...

KUDÜS FATİHİ NE DEMEK? Bu lakap Selahaddin Eyyubi'ye aittir. Kendisi, 88 yıl süre Haçlı dönemine son vererek kutsal şehir Kudüs'ü müslüman toprağı haline getirmiştir. SELAHADDİN EYYUBİ TÜRK MÜ? Selahaddin Eyyubi'nin asıl kökeni konusunda tarihçiler ihtilaflı görüşlere sahiptir. Selahaddin Eyyubi'nin kurduğu Eyyubiler Devleti'nde halk Türklerden oluşmaktayken ordunun tamamı Türk askerlerden kurulmuştur. Türk tarihçi Zeki Velidi Togan, Eyyûbîlerin evvelâ Kürtleşmiş, sonra da Türkleşmiş bir Arap sülâlesinden olduğunu iddia etmiştir. Fakat bu konuyla ilgili tartışmalar halen devam etmektedir.