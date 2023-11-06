SAFİR İZLE! 6 Kasım 2023 ATV izle ekranı ile Safir 10. bölüm full HD, tek parça, kesintisiz yayın! ATV, Youtube...

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran Safir dizisi, hem başarılı oyuncuları hem de derinlemesine işlenmiş dramatik hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Dizi, Amerika'dan dedesinin aile şirketini devralmak için dönen Ateş'in hayatında karşılaştığı aşk, ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık gibi karmaşık duygusal ve aile ilişkilerini anlatıyor. İşte Safir dizisi 10. bölümü...

SAFİR 10. BÖLÜM ATV CANLI YAYIN İZLE! ATV CANLI YAYIN SAFİR 10. BÖLÜM KONUSU Feraye'nin hamile olduğunu öğrenen Yaman bebeğin kendisinden olduğunu öğrenecek midir? Öte tarafta Aleyna, Yaman'ın kendisine olan ilgisiz tavırlarına artık tahammül edemez noktaya gelir.