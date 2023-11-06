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SAFİR İZLE! 6 Kasım 2023 ATV izle ekranı ile Safir 10. bölüm full HD, tek parça, kesintisiz yayın! ATV, Youtube...

ATV ekranlarının yeni sevilen dizisi Safir, duygusal hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla büyük ilgi topluyor. İlhan Şen ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaştığı dizi, son bölümüyle milyonlarca kişiyi ekrana kilitlemeyi başardı. Safir dizisinin 6 Kasım Pazartesi günü yayınlanan 10. bölümü, merakla beklenen olayların ve duygusal anların yaşandığı bir bölüm olarak dikkat çekti. İşte Safir dizisi 10. bölümü...

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 22:50 Güncelleme 06 Kasım 2023, 22:53
SAFİR İZLE! 6 Kasım 2023 ATV izle ekranı ile Safir 10. bölüm full HD, tek parça, kesintisiz yayın! ATV, Youtube...

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran Safir dizisi, hem başarılı oyuncuları hem de derinlemesine işlenmiş dramatik hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Dizi, Amerika'dan dedesinin aile şirketini devralmak için dönen Ateş'in hayatında karşılaştığı aşk, ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık gibi karmaşık duygusal ve aile ilişkilerini anlatıyor. İşte Safir dizisi 10. bölümü...

SAFİR 10. BÖLÜM ATV CANLI YAYIN İZLE!

ATV CANLI YAYIN

SAFİR 10. BÖLÜM KONUSU

Feraye'nin hamile olduğunu öğrenen Yaman bebeğin kendisinden olduğunu öğrenecek midir? Öte tarafta Aleyna, Yaman'ın kendisine olan ilgisiz tavırlarına artık tahammül edemez noktaya gelir.

Öyle ki Yaman'ın hayatında başka bir kadın olduğundan şüphelenir. Cemile'nin de yönlendirmesiyle Yaman'dan hamile kalmayı aklına koyar ama Yaman'a yaklaştığında Yaman tarafından reddedilir. Aleyna bebek sahibi olmak fikrinden vazgeçecek midir? Ateş cephesinde ise dengeler değişmektedir.

Feraye'ye ve bebeğine sahip çıkmak adına bu yola girmiş olan Ateş an be an Feraye'ye doğru çekilmektedir. Okan ise abisinden gizli Sarp'la anlaşma yapar. Vural'dan kurtulmak için karakola gidip teslim olacaktır.

Ateş'e kurduğu ikinci kumpası da başarısız olan Vural ise üst üste benzer durumlar yaşanmasından dolayı şüpheye düşer. Vural'ın şüphesi onu kendisine ihanet eden Bekir ve Sarp'a götürecek midir?

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