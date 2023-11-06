Safir'in Cemile'si Nur Yazar’ın eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer ünlü oyuncuyla evliymiş! 18 yıllık büyük aşk...

Başrollerinde İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün yer aldığı Safir dizisinde sergilediği performansla sık sık adından söz ettiren Nur Yazar, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. ATV'nin sevilen dizisi Safir'de Cemile karakterini canlandıran Yazar'ı 18 yıllık eşinin kim olduğunu duyanlar şoke oldu. Bakın Nur Yazar hangi oyuncuyla evliymiş...