Safir'in Gülfem'i İpek Tuzcuoğlu'nun eski eşlerinden biri çıka çıka bakın kim çıktı! 51 güzel İpek Tuzcuoğlu meğer...

Gülsoy ailesinin gelini dinç, bakımlı, eğitimli ve güzel bir kadındır. Kocası Ahmet'i genç yaşta kaybetmiş ve bir daha evlenmemiştir. Kapadokya'nın tanınan ve zengin bir ailesine mensup olan kocasıyla İstanbul'da üniversite öğrencisiyken tanışıp severek evlenmişler Ateş, Yaman ve Okan adında üç erkek çocuk doğurmuştur.

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Kayınpederi Ömer ile iyi bir ilişkisi vardır. Kocasının ölümün üzüntüsü dışında Gülfem tek bir gün bile sıkıntı çekmemiştir. Çocukları içinde en çok büyük oğlu Ateş'in yeri ayrıdır, hatta ona bağımlı durumdadır. Diğer iki oğluna da Ateş kadar olmasa da çok düşkündür. Hayattaki en kıymetli varlıkları çocuklardır. Onlar için göze alamayacağı hiçbir fedakarlık yoktur.