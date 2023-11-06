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Alparslan Büyük Selçuklu FİNAL BÖLÜMÜ İZLE 📺 6 Kasım 2023 Alparslan Büyük Selçuklu 61. final bölümü TRT 1 izle!

TRT 1 kanalında büyük bir ilgiyle izlenen yapım "Alparslan: Büyük Selçuklu," final bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. İzleyiciler, bu heyecan verici bölümü canlı izlemek için sabırsızlanıyor. İzleyiciler, "Alparslan: Büyük Selçuklu" yeni bölümünü canlı izlemek için araştırmalara başladılar. Efsanevi Selçuklu hükümdarı Alp Arslan'ın hayatını anlatan bu dizinin, her yeni bölümü büyük bir merakla bekleniyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 61. final bölümü...

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 22:53 Güncelleme 06 Kasım 2023, 22:53
Alparslan Büyük Selçuklu FİNAL BÖLÜMÜ İZLE 📺 6 Kasım 2023 Alparslan Büyük Selçuklu 61. final bölümü TRT 1 izle!

Efsanevi Selçuklu hükümdarı Alp Arslan'ın hayatını anlatan bu dizinin, her yeni bölümü büyük bir merakla bekleniyor.Final bölümüyle ekranlara gelecek dizi hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 61. bölümü...

ALPARSLAN BÜYÜYK SELÇUKLU 61. BÖLÜM FİNAL KONUSU

Mısır'a doğru yol alan Sultan Alparslan, Kayzer Diyojen'in görülmemiş bir orduyla Ahlat'a doğru harekete geçtiğini haber alır. Haberi getiren ise Diyojen ve Iraz'ın diri diri mezara gömdüğü Serdar Alp'tir. Serdar Alp oradan nasıl kurtulduğunu da anlatır. Sultan Alparslan seçimini yapar ve yönünü Mısır'dan Anadolu'ya çevirir. Düşman ordusu, Selçuklu ordusundan katbekat fazladır ve bunun fark edilmemesi için Alparslan bambaşka bir plan yapmalıdır.

Roma ordusunun farklı yönlere dağılan kollarıyla yaşanan bir çarpışmada General Brachamios Selçuklulara esir düşer. Ve Alparslan Diyojen'e gitmesini istediği yanlış istihbarat zincirini başlatır. Diyojen gelen haberlerin doğruluğundan emin vaziyette yol alırken onu bekleyen kıyametin farkına varamayacaktır.

Alparslan'ın kurduğu tertip eksiksizce işler ve nihayet iki ordu Malazgirt'te karşı karşıya gelir. Sultan Alparslan ve ardında her biri bir aslan kesilen binlerce er, Malazgirt'i Roma'ya mezar eder.

Sultan Alparslan'ın bu zaferi Türkler için bir dönüm noktası olur: Artık Anadolu yerinden göğüne kadar Türk'ün yurdudur.

TRT 1 ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU CANLI İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu adlı yapımı https://www.trt1.com.tr/diziler/alparslan-buyuk-selcuklu/fotogaleri/61-bolum-final adresinden izleyebilirsiniz.

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