Alparslan Büyük Selçuklu FİNAL BÖLÜMÜ İZLE 📺 6 Kasım 2023 Alparslan Büyük Selçuklu 61. final bölümü TRT 1 izle!

Efsanevi Selçuklu hükümdarı Alp Arslan'ın hayatını anlatan bu dizinin, her yeni bölümü büyük bir merakla bekleniyor.Final bölümüyle ekranlara gelecek dizi hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 61. bölümü...
ALPARSLAN BÜYÜYK SELÇUKLU 61. BÖLÜM FİNAL KONUSU
Mısır'a doğru yol alan Sultan Alparslan, Kayzer Diyojen'in görülmemiş bir orduyla Ahlat'a doğru harekete geçtiğini haber alır. Haberi getiren ise Diyojen ve Iraz'ın diri diri mezara gömdüğü Serdar Alp'tir. Serdar Alp oradan nasıl kurtulduğunu da anlatır. Sultan Alparslan seçimini yapar ve yönünü Mısır'dan Anadolu'ya çevirir. Düşman ordusu, Selçuklu ordusundan katbekat fazladır ve bunun fark edilmemesi için Alparslan bambaşka bir plan yapmalıdır.
Roma ordusunun farklı yönlere dağılan kollarıyla yaşanan bir çarpışmada General Brachamios Selçuklulara esir düşer. Ve Alparslan Diyojen'e gitmesini istediği yanlış istihbarat zincirini başlatır. Diyojen gelen haberlerin doğruluğundan emin vaziyette yol alırken onu bekleyen kıyametin farkına varamayacaktır.