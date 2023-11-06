Alparslan Büyük Selçuklu FİNAL BÖLÜMÜ İZLE 📺 6 Kasım 2023 Alparslan Büyük Selçuklu 61. final bölümü TRT 1 izle!

Alparslan'ın kurduğu tertip eksiksizce işler ve nihayet iki ordu Malazgirt'te karşı karşıya gelir. Sultan Alparslan ve ardında her biri bir aslan kesilen binlerce er, Malazgirt'i Roma'ya mezar eder.

Sultan Alparslan'ın bu zaferi Türkler için bir dönüm noktası olur: Artık Anadolu yerinden göğüne kadar Türk'ün yurdudur.