Safir’in yakışıklı Ateş’i İlhan Şen bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaşıp kaldı! İşte Özge Yağız’ın biricik partnerinin memleketi...

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül ile başrolünü üstlendiği Safir dizisinde Ateş karakterini canlandıran İlhan Şen performansıyla büyük beğeni topladı. Dizinin yeni bölümünün bu akşam ATV ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen oyuncunun hayatı da merak edildi. 35 yaşındaki yakışıklı oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. Şen'in memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Özge Yağız'ın biricik partnerinin memleketi...
Kadrosunda Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu gibi sevilen isimlerin yer aldığı ATV'nin yeni dizisi Safir'de Ateş Gülsoy karakterini canlandıran İlhan Şen, performansıyla büyük beğeni topladı.
Dizinin yeni bölümüyle bu akşam yayınlanması üzerine gündeme gelen oyuncunun hayatı da merak edildi.