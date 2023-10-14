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Jan Asya sonunda yüzünü gösterdi tıpkı annesi! Barış Arduç ve kızının bu görüntüsü sosyal medyayı salladı "Annesinin kopyası"

2014'te birlikte oynadıkları 'Deliha' filminin setinde aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, 2020 yılında dünyaevine girdi. Çift, geçen Eylül ayında ise Jan Asya adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Çift her ne kadar kızlarını gözden uzak tutsalar da zaman zaman kameralara yansıdı Jan Asya. Ancak ilk kez bu kadar net yüzünü gösterdi. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 13:46 Güncelleme 14 Ekim 2023, 13:55
Jan Asya sonunda yüzünü gösterdi tıpkı annesi! Barış Arduç ve kızının bu görüntüsü sosyal medyayı salladı Annesinin kopyası 1

"Deliha" filminin setinde tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ile Barış Arduç, 2020'de Çeşme'de nikah masasına oturmuştu.

Jan Asya sonunda yüzünü gösterdi tıpkı annesi! Barış Arduç ve kızının bu görüntüsü sosyal medyayı salladı Annesinin kopyası 2

Özay ile Arduç, 9 Eylül 2022'de de kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı.

Jan Asya sonunda yüzünü gösterdi tıpkı annesi! Barış Arduç ve kızının bu görüntüsü sosyal medyayı salladı Annesinin kopyası 3

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ünlü çift, 1 yaşına basan kızları Jan Asya'nın doğum gününü de yine bu sessizlik içinde kutlamıştı.

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