Jan Asya sonunda yüzünü gösterdi tıpkı annesi! Barış Arduç ve kızının bu görüntüsü sosyal medyayı salladı "Annesinin kopyası"

2014'te birlikte oynadıkları 'Deliha' filminin setinde aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, 2020 yılında dünyaevine girdi. Çift, geçen Eylül ayında ise Jan Asya adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Çift her ne kadar kızlarını gözden uzak tutsalar da zaman zaman kameralara yansıdı Jan Asya. Ancak ilk kez bu kadar net yüzünü gösterdi. İşte o anlar...