Safir 11. bölüm fragmanı nefes kesti: Feraye ben sana aşık oldu!

ATV 'nin sevilen dizisi Safir 'in merakla beklenen 11. bölüm fragmanı yayınlandı.

Ateş cephesinde ise dengeler değişmektedir. Feraye'ye ve bebeğine sahip çıkmak adına bu yola girmiş olan Ateş an be an Feraye'ye doğru çekilmektedir.