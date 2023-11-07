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Safir 11. bölüm fragmanı nefes kesti: Feraye ben sana aşık oldu!

İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül’ün başrolünde yer aldığı Safir’in merakla beklenen 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmanda Ateş ile Feraye’nin romantik akşam yemeği dikkat çekti. Ateş’in “Feraye ben sana aşık oldu” sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte Safir 11. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 09:50 Güncelleme 07 Kasım 2023, 09:50
Safir 11. bölüm fragmanı nefes kesti: Feraye ben sana aşık oldu!

ATV'nin sevilen dizisi Safir'in merakla beklenen 11. bölüm fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Aleyna, Yaman'ın kendisine olan ilgisiz tavırlarına artık tahammül edemez noktaya gelir. Öyle ki Yaman'ın hayatında başka bir kadın olduğundan şüphelenir.

Cemile'nin de yönlendirmesiyle Yaman'dan hamile kalmayı aklına koyar ama Yaman'a yaklaştığında Yaman tarafından reddedilir.

Ateş cephesinde ise dengeler değişmektedir. Feraye'ye ve bebeğine sahip çıkmak adına bu yola girmiş olan Ateş an be an Feraye'ye doğru çekilmektedir.

Okan ise abisinden gizli Sarp'la anlaşma yapar. Vural'dan kurtulmak için karakola gidip teslim olacaktır.

Ateş'e kurduğu ikinci kumpası da başarısız olan Vural ise üst üste benzer durumlar yaşanmasından dolayı şüpheye düşer.

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