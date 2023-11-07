Safir 11. bölüm fragmanı nefes kesti: Feraye ben sana aşık oldu!

ATV'nin sevilen dizisi Safir'in merakla beklenen 11. bölüm fragmanı yayınlandı. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aleyna, Yaman'ın kendisine olan ilgisiz tavırlarına artık tahammül edemez noktaya gelir. Öyle ki Yaman'ın hayatında başka bir kadın olduğundan şüphelenir.

Cemile'nin de yönlendirmesiyle Yaman'dan hamile kalmayı aklına koyar ama Yaman'a yaklaştığında Yaman tarafından reddedilir.