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ATEŞ KUŞLARI ATV CANLI İZLE! 3 Kasım 2023 Ateş Kuşları 29. bölüm kesintisiz, şifresiz, full HD ATV canlı izle ekranı!

Türk televizyonunun popüler dizilerinden biri olan Ateş Kuşları, 30. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her bölümüyle büyük beğeni toplayan bu dizi, yeni bölümde de büyük heyecan vadediyor. Ateş Kuşları dizisi, atv ekranlarında yer alacak olan 30. bölümüyle izleyiciyle buluşacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 20:41 Güncelleme 03 Kasım 2023, 20:43
ATEŞ KUŞLARI ATV CANLI İZLE! 3 Kasım 2023 Ateş Kuşları 29. bölüm kesintisiz, şifresiz, full HD ATV canlı izle ekranı!

Dizinin 30. bölümü hakkında henüz detaylı bilgiler paylaşılmamış olsa da, Ateş Kuşları'nın önceki bölümlerindeki sürükleyici hikayesi ve etkileyici karakterleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam etmesi bekleniyor. İşte ATV canlı yayın ekranı...

ATEŞ KUŞLARI 29. BÖLÜM CANLI İZLE!

ATV CANLI YAYIN

"KİMLİK İSTİYORUM BARBAR!"

Köksüzler ve Gülayşe, Barbaros'a destek oluyor!

Çatal tam da suçlarının bedelini ödemek üzere hapishaneye düşmüşken beyninde bir pıhtı atması sonucunda demans olur ve evde bakıma muhtaç bir hastaya dönüşür. Çatal'ın hiçbir bedel ödemeden her şeyin unutmuş olması Barbar'ın dünyasını karartır. Bu karanlık günlerde Köksüzler ve Gülayşe onu bir an olsun yalnız bırakmazlar ve yoluna ışık tutmaya çalışırlar. Peki Barbaros, Gülayşe'nin de desteğiyle, uğrunda sevdiği kızı terk ettiği muhtaç adama bakmayı kabul edecek mi?

Ali, kimliğinin peşinde!

Çatal tehdidinden de kurtulduklarına göre, artık Ali ve Mercan arasındaki tek engel kimliklerinin olmayışıdır. Ali, büyük aşkı Mercan için onu daha beş yaşındayken Çatal'a satan babasının peşine düşer. Bu arayış Ali'ye geçmişin kapılarını aralar ancak orada hiç beklemediği şeyler bulacaktır!

Gülayşe ve Mercan hesaplaşıyor

Mercan herkesi affeden Gülayşe'yi şirkette basar ve ona onu yetiştiren ailesinin kim olduğunu hatırlatır. Hesaplaşma sonucu Gülayşe, Ateş Kuşlarını sonunda affedecek mi?

Nazmiye küçük oyunlarıyla yeniden sahada
Köksüzler konakta yemeğe davet edilirler. Nazmiye kocasının katili Kara ve onun kardeşleriyle masada olmaktan nefret eder ve sofrada kavga çıkarır. Ancak sokağın yetiştirdiği Mercan kavgada ondan biraz daha dişli çıkar. Boynu incinen Nazmiye, Mercan'dan intikamını nasıl alacak?

Zor günlerde aşk

İmza atamasalar da Gülayşe "İyi günde kötü günde seninle" yeminini tutar. Anlaşılan dünya yıkılsa dahi hep aynı kalan bir şey var: O da Gülayşe ve Barbaros aşkı!

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