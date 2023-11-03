ATEŞ KUŞLARI ATV CANLI İZLE! 3 Kasım 2023 Ateş Kuşları 29. bölüm kesintisiz, şifresiz, full HD ATV canlı izle ekranı!

Dizinin 30. bölümü hakkında henüz detaylı bilgiler paylaşılmamış olsa da, Ateş Kuşları 'nın önceki bölümlerindeki sürükleyici hikayesi ve etkileyici karakterleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam etmesi bekleniyor. İşte ATV canlı yayın ekranı...

"KİMLİK İSTİYORUM BARBAR!"

Köksüzler ve Gülayşe, Barbaros'a destek oluyor!

Çatal tam da suçlarının bedelini ödemek üzere hapishaneye düşmüşken beyninde bir pıhtı atması sonucunda demans olur ve evde bakıma muhtaç bir hastaya dönüşür. Çatal'ın hiçbir bedel ödemeden her şeyin unutmuş olması Barbar'ın dünyasını karartır. Bu karanlık günlerde Köksüzler ve Gülayşe onu bir an olsun yalnız bırakmazlar ve yoluna ışık tutmaya çalışırlar. Peki Barbaros, Gülayşe'nin de desteğiyle, uğrunda sevdiği kızı terk ettiği muhtaç adama bakmayı kabul edecek mi?

Ali, kimliğinin peşinde!

Çatal tehdidinden de kurtulduklarına göre, artık Ali ve Mercan arasındaki tek engel kimliklerinin olmayışıdır. Ali, büyük aşkı Mercan için onu daha beş yaşındayken Çatal'a satan babasının peşine düşer. Bu arayış Ali'ye geçmişin kapılarını aralar ancak orada hiç beklemediği şeyler bulacaktır!