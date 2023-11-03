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Safir 10. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı: Ateş’in duyguları değişiyor!

İlhan Şen (Ateş), Özge Yağız (Feraye), Burak Berkay Akgül (Yaman), İpek Tuzcuoğlu (Gülfem) gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Safir’in 10. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki Safir yeni bölümünde neler olacak? İşte ATV’nin sevilen dizisi Safir’in yeni bölümünden ipuçları...

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 16:51 Güncelleme 03 Kasım 2023, 16:51
Safir 10. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı: Ateş’in duyguları değişiyor!

Feraye'nin hamile olduğunu öğrenen Yaman bebeğin kendisinden olduğunu öğrenecek midir? Öte tarafta Aleyna, Yaman'ın kendisine olan ilgisiz tavırlarına artık tahammül edemez noktaya gelir.

Öyle ki Yaman'ın hayatında başka bir kadın olduğundan şüphelenir. Cemile'nin de yönlendirmesiyle Yaman'dan hamile kalmayı aklına koyar ama Yaman'a yaklaştığında Yaman tarafından reddedilir.

Aleyna bebek sahibi olmak fikrinden vazgeçecek midir? Ateş cephesinde ise dengeler değişmektedir. Feraye'ye ve bebeğine sahip çıkmak adına bu yola girmiş olan Ateş an be an Feraye'ye doğru çekilmektedir.

Okan ise abisinden gizli Sarp'la anlaşma yapar. Vural'dan kurtulmak için karakola gidip teslim olacaktır.

Ateş'e kurduğu ikinci kumpası da başarısız olan Vural ise üst üste benzer durumlar yaşanmasından dolayı şüpheye düşer.

Vural'ın şüphesi onu kendisine ihanet eden Bekir ve Sarp'a götürecek midir?

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