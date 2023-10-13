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Ateş Kuşları’nın Kara’sı Ali Önsöz bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaşıp kaldı! İşte Ali Önsöz’ün memleketi...

İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik gibi başarılı isimleri bir araya getiren, ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Kara karakterini canlandıran Ali Önsöz'ün hayatı merak edildi. 2000 doğumlu olan ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu olarak "Ali Önsöz nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Ali Önsöz'ün memleketi...

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 14:39 Güncelleme 13 Ekim 2023, 14:39
Ateş Kuşları’nın Kara’sı Ali Önsöz bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaşıp kaldı! İşte Ali Önsöz’ün memleketi... 1

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Kara karakterini canlandıran Ali Önsöz'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Ateş Kuşları’nın Kara’sı Ali Önsöz bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaşıp kaldı! İşte Ali Önsöz’ün memleketi... 2

ALİ ÖNSÖZ KİMDİR?
2000 yılında dünyaya gelen genç oyuncu oyunculuk kariyerine 2021 yılında Sana Söz isimli dizi ile başladı ve Bora karakterini canlandırdı.

Ateş Kuşları’nın Kara’sı Ali Önsöz bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaşıp kaldı! İşte Ali Önsöz’ün memleketi... 3

Aktif oyunculuk kariyerine devam eden oyuncu son olarak 2023 yılında Ateş Kuşları dizisiyle dikkat çekti.

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