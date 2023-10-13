Ateş Kuşları’nın Kara’sı Ali Önsöz bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaşıp kaldı! İşte Ali Önsöz’ün memleketi...

İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik gibi başarılı isimleri bir araya getiren, ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Kara karakterini canlandıran Ali Önsöz'ün hayatı merak edildi. 2000 doğumlu olan ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu olarak "Ali Önsöz nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Ali Önsöz'ün memleketi...