Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’ın ailesiyle ev haline bakın! İsmail Demirci ve oğlu Ali’nin eğlenceli anları kalpleri ısıttı

İlayda Alişan, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Ateş Kuşları'nda Mercan karakterini canlandıran Hande Soral, sosyal medyada yayınladığı son video ile tüm dikkatleri üzerine topladı. Eşi İsmail Demirci ve oğlu Ali'nin eğlenceli ev hallerini kayıt altına alan Soral'ın paylaşımı kalpleri ısıttı. İşte o paylaşım...
ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Mercan karakterini canlandıran Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile evlendi.
Mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan oyuncu çift, geçen sene oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Hande Soral da oğluyla yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.