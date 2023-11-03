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Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’ın ailesiyle ev haline bakın! İsmail Demirci ve oğlu Ali’nin eğlenceli anları kalpleri ısıttı

İlayda Alişan, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Ateş Kuşları'nda Mercan karakterini canlandıran Hande Soral, sosyal medyada yayınladığı son video ile tüm dikkatleri üzerine topladı. Eşi İsmail Demirci ve oğlu Ali'nin eğlenceli ev hallerini kayıt altına alan Soral'ın paylaşımı kalpleri ısıttı. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 15:04 Güncelleme 03 Kasım 2023, 15:04
Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’ın ailesiyle ev haline bakın! İsmail Demirci ve oğlu Ali’nin eğlenceli anları kalpleri ısıttı 1

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Mercan karakterini canlandıran Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile evlendi.

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’ın ailesiyle ev haline bakın! İsmail Demirci ve oğlu Ali’nin eğlenceli anları kalpleri ısıttı 2

Mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan oyuncu çift, geçen sene oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’ın ailesiyle ev haline bakın! İsmail Demirci ve oğlu Ali’nin eğlenceli anları kalpleri ısıttı 3

Sosyal medyayı aktif kullanan Hande Soral da oğluyla yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.

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