Ateş Kuşları'nın Hacer'i Gonca Cilasun’un sır gibi sakladığı biricik eşi bakın hangi müzisyen çıktı! O da kendisi gibi ünlü!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Hacer karakterini canlandıran Gonca Cilasun'un hayatı merak edildi. İlayda Alişan, Burak Tozkoparan, Hande Soral, Görkem Sevindik gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. "Gonca Cilasun'un eşi kim?" sorusunun yanıtını öğrenenler ise şoke oldu. İşte Gonca Cilasun'un sır gibi sakladığı müzisyen eşi...