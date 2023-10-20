Ateş Kuşları'nın Hacer'i Gonca Cilasun’un sır gibi sakladığı biricik eşi bakın hangi müzisyen çıktı! O da kendisi gibi ünlü!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Hacer karakterini canlandıran Gonca Cilasun'un hayatı merak edildi. İlayda Alişan, Burak Tozkoparan, Hande Soral, Görkem Sevindik gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. "Gonca Cilasun'un eşi kim?" sorusunun yanıtını öğrenenler ise şoke oldu. İşte Gonca Cilasun'un sır gibi sakladığı müzisyen eşi...
ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Hacer karakterini canlandıran Gonca Cilasun'un hayatı merak edildi.
GONCA CİLASUN KİMDİR?
1966 yılında dünyaya gelen Gonca Cilasun Ankara Üniversitesi Oyunculuk bölümünü bitirerek kariyerinin ilk ve en önemli adımını attı.
Çarpışma, Jet Sosyete, Gülizar, Sefirin Kızı, Karagül gibi dizilerde rol alan 57 yaşındaki başarılı oyuncunun özellikle ailesi merak edilerek "Gonca Cilasun'un eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.