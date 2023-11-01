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Kuruluş Osman 134. bölüm CANLI İZLE 📺 ATV canlı yayın ekranı ile Kuruluş Osman 134. yeni bölüm kesintisiz, tek parça, full HD, 4K canlı yayın

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, her Çarşamba günü yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. İzleyiciler, "Kuruluş Osman 134. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" gibi sorgularla dizinin son bölümünü izlemek için araştırmalarını hızlandırdı. İşte Kuruluş Osman 134. bölümü...

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 21:13 Güncelleme 01 Kasım 2023, 21:16
Kuruluş Osman 134. bölüm CANLI İZLE 📺 ATV canlı yayın ekranı ile Kuruluş Osman 134. yeni bölüm kesintisiz, tek parça, full HD, 4K canlı yayın

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 134. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Diziyi canlı izlemek isteyenler ise arama motorlarına yöneldi. İşte detaylar....

KURULUŞ OSMAN 134. BÖLÜM CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN

KURULUŞ OSMAN 134. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey ise Yakup Bey'in sinsi bir oyun içinde olduğunun farkındadır. Yakup Bey'in Osman Bey'e kaleyi vermekteki niyeti nedir? Osman Bey kaleyi kabul edecek midir?

Uçlar'a yeni bir düşman gelir. Bu Vasilis'in üstadı, Üstad Gera'dır. Üstad Gera ve Osman Bey karşılaşır. Fakat Üstad Gera kimliğini gizler. Tüccar olarak karşısına çıkar Osman Bey'in. Osman Bey onu Yenişehir'e davet eder. Osman Bey, Gera'dan şüphelenmiş midir?

Üstad Gera'nın gelişiyle Uçlar iyice karışacaktır. Üstad Gera hamlesine derhal başlar. Osman'ın en güvendiği adamını en güvendiği yerde öldüreceklerdir. Vasilis, Boran'ı öldürebilecek midir?

Malhun Hatun, Saadet Hatun'un kendisine diş bilediğinin farkındadır. Ona büyük bir oyun oynayacaktır. Malhun Hatun'un oyunu ne olacaktır? Orhan Bey hazineyi almak için bambaşka bir oyun kurmuş, Moğol kılığına bürünmüştür.

Orhan Bey hazineyi alır fakat Mehmet Bey'i vurmuştur. Mehmet Bey'in akıbeti nasıl olacaktır? Yakup Bey ve Osman Bey yeniden karşı karşıyadır. Yakup Bey Osman Bey'den son kez biat ister. Osman Bey ne cevap verecektir? Osman Bey ve Yakup Bey çatışması nasıl sonuçlanacak?

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