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Fahriye Evcen 10 aylık oğlu Kerem'le paylaştı sosyal medya sallandı! Anne oğulun yürekleri ısıtan pozu! Burak Özçivit'in güzel eşi...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi ve 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Ocak ayında ise küçük oğulları Kerem'e kavuşan çiftten Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak siyahlar Evcen, 10 aylık oğlu Kerem'le birlikte yürekleri ısıtan bir paylaşım yaptı. İşte detaylar.

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Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 12:04 Güncelleme 28 Ekim 2023, 12:13
Fahriye Evcen 10 aylık oğlu Kerem’le paylaştı sosyal medya sallandı! Anne oğulun yürekleri ısıtan pozu! Burak Özçivit’in güzel eşi... 1

Oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Fahriye Evcen 10 aylık oğlu Kerem’le paylaştı sosyal medya sallandı! Anne oğulun yürekleri ısıtan pozu! Burak Özçivit’in güzel eşi... 2

Ünlü çift, 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Fahriye Evcen 10 aylık oğlu Kerem’le paylaştı sosyal medya sallandı! Anne oğulun yürekleri ısıtan pozu! Burak Özçivit’in güzel eşi... 3

Evliliklerini iki çocukla taçlandıran ikili, Ocak ayında ise Kerem adını verdikleri oğullarına kavuştu.

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