Fahriye Evcen 10 aylık oğlu Kerem'le paylaştı sosyal medya sallandı! Anne oğulun yürekleri ısıtan pozu! Burak Özçivit'in güzel eşi...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi ve 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Ocak ayında ise küçük oğulları Kerem'e kavuşan çiftten Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak siyahlar Evcen, 10 aylık oğlu Kerem'le birlikte yürekleri ısıtan bir paylaşım yaptı. İşte detaylar.