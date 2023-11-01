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Kuruluş Osman’ın Boran Alp’i Yiğit Uçan’ın kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızıyla...

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Boran Alp karakterini canlandıran Yiğit Uçan'ın hayatı merak konusu oldu. 35 yaşındaki ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Yiğit Uçan'ın kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Uçan'ın Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızıyla abi-kardeş olduğu ortaya çıktı. Bakın Yiğit Uçan'ın kardeşi hangi oyuncuymuş...

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 14:46 Güncelleme 01 Kasım 2023, 14:46
Kuruluş Osman’ın Boran Alp’i Yiğit Uçan’ın kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızıyla... 1

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Boran Alp karakterini canlandıran Yiğit Uçan, yeni bölümle birlikte gündem oldu.

Kuruluş Osman’ın Boran Alp’i Yiğit Uçan’ın kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızıyla... 2

Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Kuruluş Osman’ın Boran Alp’i Yiğit Uçan’ın kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızıyla... 3

YİĞİT UÇAN KİMDİR?
11 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Yiğit Uçan, aslen Bosna Hersekli. İlk oyunculuk deneyimini Filinta Bin Yılın Şafağında dizisi ile yaşayan Yiğit Uçan; Mehmetçik Kutlu Zafer, Söz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi yapımlarda rol aldı.

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