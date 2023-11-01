Kuruluş Osman’ın Boran Alp’i Yiğit Uçan’ın kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızıyla...

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Boran Alp karakterini canlandıran Yiğit Uçan'ın hayatı merak konusu oldu. 35 yaşındaki ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Yiğit Uçan'ın kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Uçan'ın Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızıyla abi-kardeş olduğu ortaya çıktı. Bakın Yiğit Uçan'ın kardeşi hangi oyuncuymuş...