Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit ağabeyinin kopyası gibi! Meğer Fahriye Evcen'in görümcesi...

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakteriyle başrolü üstlenen Burak Özçivit, hem performansı hem de yakışıklılığıyla geniş bir kitlenin beğenisini kazandı. Meslektaşı Fahriye Evcen'le mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, ailesiyle de sık sık adından söz ettirdi. Özçivit, şimdi ise sır gibi sakladığı kız kardeşiyle gündem oldu. Oyuncunun kardeşini görenler hayran kaldı. İşte Fahriye Evcen'in esmer güzeli görümcesi...
Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit, hem performansı hem de yakışıklılığıyla geniş bir kitlenin beğenisini kazandı.
2017 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdiği Fahriye Evcen'le mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, eşi ve iki çocuğuyla da sık sık adından söz ettirdi.
Fahriye Evcen'le magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Özçivit, şimdi ise sır gibi sakladığı kız kardeşiyle gündem oldu.