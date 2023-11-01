Yaman ve Feraye yüzleşiyor! Safir 10. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bizim çocuğumuz değil mi? İkimizin...”

Başrollerinde Özge Yağız, İlhan Şen ve Burak Berkay Akgül'ün yer aldığı Safir'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sarp'ın Vural'ı ortadan kaldırma teklifine tamam diyen Okan'ın aklı karışık, içi rahat değildir. Abisini bu işbirliğine nasıl ikna edeceğini düşünmektedir. Cemile ise Sarp mevzusundan dolayı kendini sıkışmış hissetmektedir. Ateş'e kurduğu kumpas başarısız olan Vural vazgeçmeyip Ateş'e bu kez daha tehlikeli bir oyun kuracak. Gülfem'in ve Ömer'in üstüne gelmesiyle iyice hırslanan Aleyna bir plan yapar. Cemile kızının planını öğrendiğinde iş işten geçmiştir.