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30 Ekim 2023 ATV ile SAFİR 9. BÖLÜM tek parça, full HD, 4K izle - ATV Safir 9. bölüm izle!

Dizinin takipçileri, 30 Ekim'deki yeni bölümü izlemek için arama motorlarında "ATV Safir 9. bölüm 30 Ekim tek parça, full HD, 4K, kesintisiz, anlık, şifresiz izle" gibi aramalar yapmaya başladı. İşte Safir 9. bölümü...

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 09:45 Güncelleme 31 Ekim 2023, 09:48
30 Ekim 2023 ATV ile SAFİR 9. BÖLÜM tek parça, full HD, 4K izle - ATV Safir 9. bölüm izle!

ATV'nin popüler dizisi Safir, 30 Ekim 2023 Pazartesi akşamı izleyicileriyle dokunaklı hikayesi ve etkileyici oyunculuk performanslarıyla buluşuyor. Dizide, başrolleri paylaşan Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İlhan Şen, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş gibi önemli isimler, dram türündeki bu yapımın duygusal sahneleriyle seyircileri etkilemeye devam ediyor. Yeni bölümde, karakterler arasındaki gerilim ve tehlike daha da artıyor. Vural'ın Ateş'e yönelik tehlikeli planları, diziye heyecan katarken, Gülfem'in bu olaylar karşısındaki kararlı tavrı merak uyandırıyor. İşte Safir dizisi 9. bölümü...

SAFİR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ATV'nin sevilen dizisi Safir her pazartesi saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor.

SAFİR 9. BÖLÜM ATV İZLE

https://www.atv.com.tr/safir/9-bolum/izle

9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mektubu okuyup Yaman'la ilgili tüm gerçeği öğrenen Feraye şimdi ne yapacak? Koşa koşa Yaman'a gidip kendiyle ilgili gerçekleri de anlatacak mı yoksa Yaman'ın iyiliği için susacak mı?

Öte tarafta Sarp'ın Vural'ı ortadan kaldırma teklifine tamam diyen Okan'ın aklı karışık, içi rahat değildir. Abisini bu işbirliğine nasıl ikna edeceğini düşünmektedir. Cemile ise Sarp mevzusundan dolayı kendini sıkışmış hissetmektedir.

Ateş'e kurduğu kumpas başarısız olan Vural vazgeçmeyip Ateş'e bu kez daha tehlikeli bir oyun kuracak. Acaba Ateş'in başını derde sokmayı başaracak mı? Yoksa Gülfem'in "Bade'nin kızın olmadığını biliyorum" tehdidiyle vaz mı geçecektir? Gülfem'in ve Ömer'in üstüne gelmesiyle iyice hırslanan Aleyna bir plan yapar. Cemile kızının planını öğrendiğinde iş işten geçmiştir.

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