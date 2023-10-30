Safir’in Yaman’ı Burak Berkay Akgül bakın aslen nereli çıktı! İşte 26 yaşındaki Burak Berkay Akgül’ün merak edilen memleketi...

Birçok reklam filminde yer alan başarılı oyuncu, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Genç oyuncu, başarılı deneyimlerin ardından dizilerde de boy göstermeye başladı.

Özellikle Kaya Tegin karakteriyle akıllara kazının Burak Berkay Akgül, Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' dizisindeki rolüyle bir kez daha izleyenlerin dikkatini çekti.