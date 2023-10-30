Safir’in Yaman’ı Burak Berkay Akgül bakın aslen nereli çıktı! İşte 26 yaşındaki Burak Berkay Akgül’ün merak edilen memleketi...

ATV'nin sevilen dizisi Safir'de Yaman karakterini canlandıran Burak Berkay Akgül'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
ATV'nin sevilen dizisi Safir'de Yaman karakterini canlandıran Burak Berkay Akgül'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
BURAK BERKAY AKGÜL KİMDİR?
1997 yılından dünyaya gelen Burak Berkay Akgül, üniversite eğitimini İstanbul'da tamamladı.
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde öğrenim gören Burak Berkay Akgül, oyunculuk eğitimini Akademi 35.5 Sanat Evi'nde aldı.
Safir dizisinde Yaman karakteriyle kamera karşısına geçen Burak Berkay Akgül, ilk oyunculuk deneyimine reklam filmleriyle başladı.
Birçok reklam filminde yer alan başarılı oyuncu, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Genç oyuncu, başarılı deneyimlerin ardından dizilerde de boy göstermeye başladı.
atv'nin sevilen dizilerinden Maria ile Mustafa'da Rüzgar karakteriyle kamera önüne geçen başarılı oyuncu, Destan dizisindeyse Kaya Tegin karakterine can verdi.
Özellikle Kaya Tegin karakteriyle akıllara kazının Burak Berkay Akgül, Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' dizisindeki rolüyle bir kez daha izleyenlerin dikkatini çekti.
BAKIN ASLEN NERELİ!
Öte yandan kariyer kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Akgül'ün memleketi de merak konusu oldu.
İnternet kullanıcıları, 26 yaşındaki oyuncu hakkında en çok "Burak Berkay Akgül aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.
İşte Burak Berkay Akgül başta olmak üzere ünlülerin memleketleri...
İlhan Şen
İlhan Şen, Bulgaristan doğumludur. Ailesi ile birlikte 2 yaşındayken İstanbul'a yerleşti.
Özge Yağız
İstanbul
Gizem Sevim
Konya
İpek Tuzcuoğlu
İzmir
Nur Yazar
İstanbul
Erkan Bektaş
Ankara
Burak Berkay Akgül
İstanbul