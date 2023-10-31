Tivibu Spor Youtube Ballon d’Or 2023 kimler kazandı? Ballon d’Or 2023 ödül töreni kazananları! İşte isim listesi...

2023 Ballon d'Or ödül töreni, futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak büyük bir heyecanla bekleniyor. Aday listesinde yer alan dünyanın en iyi futbolcuları, bu ödülü kazanabilmek için büyük bir rekabetin içindeler. Törende Lionel Messi'nin son Dünya Kupası zaferine rağmen Cristiano Ronaldo'nun listede yer almaması futbolseverler arasında büyük bir tartışma konusu oldu. Messi'nin bu yılki performansı ve kariyeri, ona Ballon d'Or'u kazanma şansı tanıyabilir. Peki, Ballon d'Or adayları kimler? İşte detaylar...
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BALLON D'OR SIRALAMASI
30. Ruben Dias
28. Martin Odegaard ile Randal Kolo Muani
27. Nicolo Barella
26. Jamal Musiala
25. Josko Gvardiol
24. Bukayo Saka
23. Andre Onana
22. Kim Min Jae
21. Antoine Griezmann
20. Lautaro Martinez
19. Harry Kane
18. Jude Bellingham
17. Khvicha Kvaratskhelia
16. Karim Benzema
15. Emiliano Martinez
14. İlkay Gündoğan
13. Yassine Bounou
12. Robert Lewandowski
11. Mohamed Salah
CRISTIANO RONALDO LİSTEDE YOK
Öte yandan Arjantin ile Dünya Kupası kazanan Lionel Messi de aday listesinde yer alırken, Cristiano Ronaldo ise Ballon d'Or ödülünde aday listesinde alınmadı.
BALLON D'OR 2023 ÖDÜL TÖRENİ YOUTUBE CANLI YAYIN İZLE
SON SAHİBİ BENZEMA
Geçen sezon Real Madrid forması giyen 34 yaşındaki kaptanı Benzema, kariyerinde ilk defa "Altın Top"un sahibi olmuştu. Benzema, tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta 44 gol atarak kulübünün UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya La Liga şampiyonu olmasında başrol oynamıştı.