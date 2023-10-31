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Tivibu Spor Youtube Ballon d'Or 2023 kimler kazandı? Ballon d'Or 2023 ödül töreni kazananları! İşte isim listesi...

Ballon d'OR canlı yayın izle hakkında araştırmalar hızlandı. Son Dünya Kupası şamiyonu Lionel Messi listede yer alırken, Cristiano Ronaldo ise listeye dahil edilmedi. Peki Ballon d'Or 2023 kimler kazandı? Ballon d'Or 2023 ödül töreni kazananları! İşte isim listesi...

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 09:41 Güncelleme 31 Ekim 2023, 09:42
Tivibu Spor Youtube Ballon d’Or 2023 kimler kazandı? Ballon d’Or 2023 ödül töreni kazananları! İşte isim listesi...

2023 Ballon d'Or ödül töreni, futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak büyük bir heyecanla bekleniyor. Aday listesinde yer alan dünyanın en iyi futbolcuları, bu ödülü kazanabilmek için büyük bir rekabetin içindeler. Törende Lionel Messi'nin son Dünya Kupası zaferine rağmen Cristiano Ronaldo'nun listede yer almaması futbolseverler arasında büyük bir tartışma konusu oldu. Messi'nin bu yılki performansı ve kariyeri, ona Ballon d'Or'u kazanma şansı tanıyabilir. Peki, Ballon d'Or adayları kimler? İşte detaylar...

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BALLON D'OR SIRALAMASI

30. Ruben Dias
28. Martin Odegaard ile Randal Kolo Muani
27. Nicolo Barella
26. Jamal Musiala
25. Josko Gvardiol
24. Bukayo Saka
23. Andre Onana
22. Kim Min Jae
21. Antoine Griezmann
20. Lautaro Martinez
19. Harry Kane
18. Jude Bellingham
17. Khvicha Kvaratskhelia
16. Karim Benzema
15. Emiliano Martinez
14. İlkay Gündoğan
13. Yassine Bounou
12. Robert Lewandowski
11. Mohamed Salah

CRISTIANO RONALDO LİSTEDE YOK

Öte yandan Arjantin ile Dünya Kupası kazanan Lionel Messi de aday listesinde yer alırken, Cristiano Ronaldo ise Ballon d'Or ödülünde aday listesinde alınmadı.

BALLON D'OR 2023 ÖDÜL TÖRENİ YOUTUBE CANLI YAYIN İZLE

SON SAHİBİ BENZEMA

Geçen sezon Real Madrid forması giyen 34 yaşındaki kaptanı Benzema, kariyerinde ilk defa "Altın Top"un sahibi olmuştu. Benzema, tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta 44 gol atarak kulübünün UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya La Liga şampiyonu olmasında başrol oynamıştı.

BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN?

Ballon d'Or ödül töreni, 30 Ekim Pazartesi günü TSİ 22.45'te Fransa'nın başkenti Paris'teki Théâtre du Châtelet'de düzenlenecek. Tören Tivibu Spor 1 ve Tivibu Spor YouTube kanalından canlı yayımlanacak.

2023 BALLON D'OR ADAYLARI

Karim Benzema (Fransa, Real Madrid / Al-Ittihad)
Lionel Messi (Arjantin, Paris-SG / Inter Miami)
İlkay Gündoğan (Almanya, Manchester City / FC Barcelona)
André Onana (Kamerun, Inter Milan / Manchester United)
Bernardo Silva (Portekiz, Manchester City)
Bukayo Saka (İngiltere, Arsenal)
Emiliano Martinez (Arjantin, Aston Villa)
Erling Haaland (Norveç, Manchester City)

Jamal Musiala (Almanya, Bayern Münih)
Kim Min-jae (Güney Kore, Napoli / Bayern Münih)
Kylian Mbappe (Fransa, Paris-SG)
Lautaro Martinez (Arjantin, Inter Milan)
Luka Modric (Hırvatistan, Real Madrid)
Martin degaard (Norveç, Arsenal)
Mohamed Salah (Mısır, Liverpool)
Randal Kolo Muani (Fransa, Eintracht Frankfurt - Paris-SG)

Robert Lewandowski (Polonya, FC Barcelona)
Rodri (İspanya, Manchester City)
Victor Osimhen (Nijerya, Napoli)
Vinicius J.r (Brezilya, Real Madrid)
Yassine Bounou (Fas, Sevilla FC / Al-Hilal)
Khvicha Kvaratskhelia (Gürcistan, Napoli)
Harry Kane (İngiltere, Tottenham/Bayern Münih)
Josko Gvardiol (Hırvatistan, RB Leipzig / Manchester City)

Antoine Griezmann (Fransa, Atlético de Madrid)
Ruben Dias (Portekiz, Manchester City)
Kevin De Bruyne (Belçika, Manchester City)
Jude Bellingham(İngiltere, Borussia Dortmund / Real Madrid)
Nicolo Barella (İtalya, Inter Milan)
Julian Alvarez (Arjantin, Manchester City)

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