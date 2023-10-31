Tivibu Spor Youtube Ballon d’Or 2023 kimler kazandı? Ballon d’Or 2023 ödül töreni kazananları! İşte isim listesi...

2023 Ballon d'Or ödül töreni, futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak büyük bir heyecanla bekleniyor. Aday listesinde yer alan dünyanın en iyi futbolcuları, bu ödülü kazanabilmek için büyük bir rekabetin içindeler. Törende Lionel Messi'nin son Dünya Kupası zaferine rağmen Cristiano Ronaldo'nun listede yer almaması futbolseverler arasında büyük bir tartışma konusu oldu. Messi'nin bu yılki performansı ve kariyeri, ona Ballon d'Or'u kazanma şansı tanıyabilir. Peki, Ballon d'Or adayları kimler? İşte detaylar...