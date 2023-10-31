TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle! Youtube, tek parça, kesintisiz, full HD... Alparslan Büyük Selçuklu 60. bölüm izle!

Başrollerde Barış Arduç, Kayra Zabcı ve Sarp Levendoğlu'nun yer aldığı bu tarihi dizi, izleyicilere heyecan ve aksiyon dolu sahneler sunmaya devam ediyor. Özetsiz olarak yayınlanacak olan yeni bölümü kaçıranlar veya tekrar izlemek isteyenler için Alparslan Büyük Selçuklu 60. Bölüm izle linki yayına verildi. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 60. bölüm ü...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 60. BÖLÜM LİNKİ

30 Ekim 2023 Pazartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 60. BÖLÜM ÖZETİ

Sultan Alparslan ve Selçuklu Devleti Ani'yi fethederek Anadolu yolundaki en büyük engeli kaldırmış ve Anadolu üzerindeki faaliyetlerini daha da arttırmıştır.

Bizans'ın kale ve şehirlerini teker teker alan Alparslan, yürüyüşünü sürdürürken Mısır vezirinden gelen davet ile İslam birliğini sağlamak ve adaleti tesis etmek üzere Mısır seferi için yola koyulmuştur.