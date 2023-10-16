Safir'in Gülfem'i İpek Tuzcuoğlu'nun ilk eşi bakın kim! Meğer ünlü oyuncuyla 4 sene evli kalmış! 3 kez nikah masasına oturan İpek...

İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, Erkan Bektaş gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Safir'de Gülfem karakterini canlandıran İpek Tuzcuoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Üç kez nikah masasına oturan oyuncunun özellikle eski eşleri merak edildi. Ünlü oyuncunun 4 yıl evli kaldığı ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın İpek Tuzcuoğlu'nun ilk eşi kimmiş...