Safir'in Gülfem'i İpek Tuzcuoğlu'nun ilk eşi bakın kim! Meğer ünlü oyuncuyla 4 sene evli kalmış! 3 kez nikah masasına oturan İpek...

İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, Erkan Bektaş gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Safir'de Gülfem karakterini canlandıran İpek Tuzcuoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Üç kez nikah masasına oturan oyuncunun özellikle eski eşleri merak edildi. Ünlü oyuncunun 4 yıl evli kaldığı ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın İpek Tuzcuoğlu'nun ilk eşi kimmiş...
11 Kasım 1971 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen İpek Tuzcuoğlu, üç yaşından itibaren 10 yıl boyunca İzmir'de Aynur Ressamoğlu Bale Stüdyosu'na gitti.
Küçükken balerin olmak isteyen İpek Tuzcuoğlu, 16 yaşında İzmir Devlet Tiyatrosu'nda "Boy Friend" adlı müzikalde dansçı kadrosuna alındı.
İzmir Karşıyaka Lisesinden mezun olan ünlü isim, daha sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü bitirdi.