Kardeşlerim bu akşam var mı, yok mu? 21 Ekim 2023 ATV yayın akışı! Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman?

Kardeşlerim dizisi, izleyicileri her hafta duygusal ve etkileyici hikayesiyle büyülemeye devam ediyor. Ancak milli yas süreci nedeniyle dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.
Kardeşlerim dizisi, izleyicileri her hafta duygusal ve etkileyici hikayesiyle büyülemeye devam ediyor. Ancak milli yas süreci nedeniyle dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.
KARDEŞLERİM 101. BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?
Kardeşlerim, 101. yeni bölümüyle bu akşam izleyicilerinin karşısına çıkacak. Dizinin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara göre, yayın akışında herhangi bir değişiklik bulunmuyor.
KARDEŞLERİM 101. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları ekrana geliyor. Aybike'den öğrendiği gerçeklerle dehşete düşen Berk, Ayla'yla ilgili radikal bir karar alır.
Eren ailesi, su ve elektrik kesintisi sorunlarıyla boğuşurken; Nebahat, Süreyya yüzünden Akif'e karşı son derece tavırlıdır. Tüm çocuklar, Ataman Koleji'nde verilen yeni bir proje ödevi için gruplara ayrılırlar. Süreyya'nın çelişkili hareketleri, Akif'i şaşırtmaya devam ederken; Sarp ile Lidya, Ömer ve Süsen'e karşı birlik olurlar. Evdeki kesinti sorununa çözüm bulmak isteyen Şengül'ün, Hilmiye'nin verdiği akılla yaptığı hamleler ise, hiç umulmadık bir sonuç doğurur.
21 EKİM CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
10.00 Ateş Kuşları
13.00 Kardeşlerim
16.00 Ben Bu Cihana Sığmazam
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kardeşlerim
00.20 Aldatmak