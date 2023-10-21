Kardeşlerim bu akşam var mı, yok mu? 21 Ekim 2023 ATV yayın akışı! Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman?

Eren ailesi, su ve elektrik kesintisi sorunlarıyla boğuşurken; Nebahat, Süreyya yüzünden Akif'e karşı son derece tavırlıdır. Tüm çocuklar, Ataman Koleji'nde verilen yeni bir proje ödevi için gruplara ayrılırlar. Süreyya'nın çelişkili hareketleri, Akif'i şaşırtmaya devam ederken; Sarp ile Lidya, Ömer ve Süsen'e karşı birlik olurlar. Evdeki kesinti sorununa çözüm bulmak isteyen Şengül'ün, Hilmiye'nin verdiği akılla yaptığı hamleler ise, hiç umulmadık bir sonuç doğurur.