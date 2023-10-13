SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Kardeşlerim'in Yaman'ı Emre Karayel “Müthiş bir duygu” deyip babalığı anlattı! Minik oğlu ilgi odağı oldu

Gizem Demirci ile mutlu bir evlilik sürdüren Emre Karayel, geçtiğimiz Ocak ayında Can Öcal ismini verdiği olarak ilk kez babalık heyecanını yaşamıştı. Eşi Gizem Demirci ile objektiflere yansıyan Karayel, babalık hakkında konuştu. "Müthiş bir duygu" diyen ünlü oyuncunun oğlunu görenler ise hayran kaldı. İşte Kardeşlerim'in Yaman'ı Emre Karayel'in minik oğlu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 11:21 Güncelleme 13 Ekim 2023, 11:21
Kardeşlerim’in Yaman’ı Emre Karayel “Müthiş bir duygu” deyip babalığı anlattı! Minik oğlu ilgi odağı oldu 1

Emre Karayel, 2020 yılında sekiz yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile nikah masasına oturdu. Ünlü çift, geçen Ocak ayında ise Can Öcal ismini verdikleri oğullarını kucağına aldı.

Kardeşlerim’in Yaman’ı Emre Karayel “Müthiş bir duygu” deyip babalığı anlattı! Minik oğlu ilgi odağı oldu 2

Şimdilerde ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Yaman karakterini canlandıran Emre Karayel, önceki gün eşi Gizem Demirci ile Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Kardeşlerim’in Yaman’ı Emre Karayel “Müthiş bir duygu” deyip babalığı anlattı! Minik oğlu ilgi odağı oldu 3

Aracını beklediği esnada ayaküstü muhabirler ile sohbet eden ünlü isim "Yaz çok güzel geçti, hem çalıştık hem tatil yaptık" dedi.

SON DAKİKA