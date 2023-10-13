Kardeşlerim'in Yaman'ı Emre Karayel “Müthiş bir duygu” deyip babalığı anlattı! Minik oğlu ilgi odağı oldu

Gizem Demirci ile mutlu bir evlilik sürdüren Emre Karayel, geçtiğimiz Ocak ayında Can Öcal ismini verdiği olarak ilk kez babalık heyecanını yaşamıştı. Eşi Gizem Demirci ile objektiflere yansıyan Karayel, babalık hakkında konuştu. "Müthiş bir duygu" diyen ünlü oyuncunun oğlunu görenler ise hayran kaldı. İşte Kardeşlerim'in Yaman'ı Emre Karayel'in minik oğlu...