Kardeşlerim'in Yaman'ı Emre Karayel “Müthiş bir duygu” deyip babalığı anlattı! Minik oğlu ilgi odağı oldu

Gizem Demirci ile mutlu bir evlilik sürdüren Emre Karayel, geçtiğimiz Ocak ayında Can Öcal ismini verdiği olarak ilk kez babalık heyecanını yaşamıştı. Eşi Gizem Demirci ile objektiflere yansıyan Karayel, babalık hakkında konuştu. "Müthiş bir duygu" diyen ünlü oyuncunun oğlunu görenler ise hayran kaldı. İşte Kardeşlerim'in Yaman'ı Emre Karayel'in minik oğlu...
Emre Karayel, 2020 yılında sekiz yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile nikah masasına oturdu. Ünlü çift, geçen Ocak ayında ise Can Öcal ismini verdikleri oğullarını kucağına aldı.
Şimdilerde ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Yaman karakterini canlandıran Emre Karayel, önceki gün eşi Gizem Demirci ile Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Aracını beklediği esnada ayaküstü muhabirler ile sohbet eden ünlü isim "Yaz çok güzel geçti, hem çalıştık hem tatil yaptık" dedi.