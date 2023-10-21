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Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? 21 Ekim 2023 TRT 1 YAYIN AKIŞI! Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı için araştırmalar hızlandı.Dizi severler, Milli yas nedeniyle birçok dizinin yayınlanmadığı bu haftada Gönül Dağı'nın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 17:02 Güncelleme 21 Ekim 2023, 17:02
Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? 21 Ekim 2023 TRT 1 YAYIN AKIŞI! Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Milli yas nedeniyle birçok dizi ara verirken, Gönül Dağı'nın yeni bölümünin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM BUGÜN VAR MI?

Milli yas ilan edilmesinin ardınan birçok dizi bu hafta yeni bölümlerini yayınlamadı. bunun ardından ise Gönül Dağı yeni bölümü bu akşam olacak mı merak edildi. Gönül Dağı 110. bölüm 21 Ekim Cumartesi saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında olacak.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Taner duygularının farkına varır ancak Zafer ve ailesi Selma'yı istemeye gelecektir. İsteme sırasında neler yaşanacaktır? Asuman müziği bırakmaya karar verir. Ramazan'ın gönlü buna razı olmaz.

Ramazan'ın Asuman'a sürprizi nedir? Ailesi Veysel'e destek olurken Yusuf okulda çocukların babasıyla dalga geçmesiyle bir karar verir. Veysel, oğlunu dövmeye çalışan adama ne yapacaktır? Erkan ve Yeşim tamirhanede kilitli kalmıştır. Erkan, Yeşim'le ilgili ne öğrenecektir? Mihriban'ın riskli doğumu başlamıştır. Mihriban'ı hastaneye kim yetiştirecektir?

21 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:48: İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:50: Türk Sineması "Nane ile Limon: Kayıp Zaman Yolcusu"

08:20: Beni Böyle Sev

10:25: Hayallerinin Peşinde

11:30: Türk Sineması "Doru Macera Ormanı"

12:50: Kendi Düşen Ağlamaz

16:00: Benim Güzel Ailem

19:00: Ana Haber (Canlı)

20:00: Gönül Dağı

00:15: Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30: Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00: Kendi Düşen Ağlamaz

04:30: Benim Güzel Ailem

06:10: Kapanış


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