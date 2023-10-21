Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? 21 Ekim 2023 TRT 1 YAYIN AKIŞI! Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Milli yas nedeniyle birçok dizi ara verirken, Gönül Dağı'nın yeni bölümünin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM BUGÜN VAR MI? Milli yas ilan edilmesinin ardınan birçok dizi bu hafta yeni bölümlerini yayınlamadı. bunun ardından ise Gönül Dağı yeni bölümü bu akşam olacak mı merak edildi. Gönül Dağı 110. bölüm 21 Ekim Cumartesi saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında olacak.