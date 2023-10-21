Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? 21 Ekim 2023 TRT 1 YAYIN AKIŞI! Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Milli yas nedeniyle birçok dizi ara verirken, Gönül Dağı'nın yeni bölümünin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.
TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Milli yas nedeniyle birçok dizi ara verirken, Gönül Dağı'nın yeni bölümünin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.
GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM BUGÜN VAR MI?
Milli yas ilan edilmesinin ardınan birçok dizi bu hafta yeni bölümlerini yayınlamadı. bunun ardından ise Gönül Dağı yeni bölümü bu akşam olacak mı merak edildi. Gönül Dağı 110. bölüm 21 Ekim Cumartesi saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında olacak.
GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Taner duygularının farkına varır ancak Zafer ve ailesi Selma'yı istemeye gelecektir. İsteme sırasında neler yaşanacaktır? Asuman müziği bırakmaya karar verir. Ramazan'ın gönlü buna razı olmaz.
Ramazan'ın Asuman'a sürprizi nedir? Ailesi Veysel'e destek olurken Yusuf okulda çocukların babasıyla dalga geçmesiyle bir karar verir. Veysel, oğlunu dövmeye çalışan adama ne yapacaktır? Erkan ve Yeşim tamirhanede kilitli kalmıştır. Erkan, Yeşim'le ilgili ne öğrenecektir? Mihriban'ın riskli doğumu başlamıştır. Mihriban'ı hastaneye kim yetiştirecektir?
21 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:48: İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:50: Türk Sineması "Nane ile Limon: Kayıp Zaman Yolcusu"
08:20: Beni Böyle Sev
10:25: Hayallerinin Peşinde
11:30: Türk Sineması "Doru Macera Ormanı"
12:50: Kendi Düşen Ağlamaz
16:00: Benim Güzel Ailem
19:00: Ana Haber (Canlı)
20:00: Gönül Dağı
00:15: Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30: Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00: Kendi Düşen Ağlamaz
04:30: Benim Güzel Ailem
06:10: Kapanış