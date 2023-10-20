Kardeşlerim 101. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Süreyya, Akif’i şaşırtmaya devam ediyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim'in yeni bölümüne dair detaylar ve fotoğraflar ortaya çıktı. İşte ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 101. bölümünden ipuçları...
Aybike'den öğrendiği gerçeklerle dehşete düşen Berk, Ayla'yla ilgili radikal bir karar alır.
Eren ailesi, su ve elektrik kesintisi sorunlarıyla boğuşurken; Nebahat, Süreyya yüzünden Akif'e karşı son derece tavırlıdır.
Tüm çocuklar, Ataman Koleji'nde verilen yeni bir proje ödevi için gruplara ayrılırlar.