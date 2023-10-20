Kardeşlerim 101. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Süreyya, Akif’i şaşırtmaya devam ediyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim'in yeni bölümüne dair detaylar ve fotoğraflar ortaya çıktı. İşte ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 101. bölümünden ipuçları...