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Kardeşlerim 101. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Süreyya, Akif’i şaşırtmaya devam ediyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim'in yeni bölümüne dair detaylar ve fotoğraflar ortaya çıktı. İşte ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 101. bölümünden ipuçları...

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 11:39 Güncelleme 20 Ekim 2023, 11:39
Kardeşlerim 101. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Süreyya, Akif’i şaşırtmaya devam ediyor! 1

Aybike'den öğrendiği gerçeklerle dehşete düşen Berk, Ayla'yla ilgili radikal bir karar alır.

Kardeşlerim 101. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Süreyya, Akif’i şaşırtmaya devam ediyor! 2

Eren ailesi, su ve elektrik kesintisi sorunlarıyla boğuşurken; Nebahat, Süreyya yüzünden Akif'e karşı son derece tavırlıdır.

Kardeşlerim 101. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Süreyya, Akif’i şaşırtmaya devam ediyor! 3

Tüm çocuklar, Ataman Koleji'nde verilen yeni bir proje ödevi için gruplara ayrılırlar.

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