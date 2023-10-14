Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari'nin kardeşi çıka çıka bakın kim çıktı! Güzeller güzeli Melis Minkari'in kardeşini tanıyoruz

atv'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kardeşlerim, cumartesi akşamları reytinglerin zirvesini kimselere bırakmıyor. Usta oyuncuların yanı sıra kadrosunda pek çok genç ismi de bulunduran Kardeşlerim'de o isimlerden biri de Aybike karakterine hata veren Melis Minkari. Duru güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken 23 yaşındaki oyuncu hakkında araştırma yapanlar kardeşini görünce şaştı kaldı. Bakın Melis Minkari'nin kardeşi kim çıktı. İşte başta Melis Minkari olmak üzere ünlülerin kardeşleri.