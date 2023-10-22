Kardeşlerim 101. bölüm nefes kesti: Akif Süreyya’nın oyununa geldi!

Süreyya yine Akif'i oyuna getirir. Yaman'a da Akif'e de yemek randevusu verir. Bu davete Nebahat'i de çağırır. İkisinin fena kavga ettiğini onlarını barıştırmak için bunu düzenlediğini ama onun geleceğinden Akif'in haberi olmadığını söyleyince Nebahat sinirlenir.