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Kardeşlerim 101. bölüm nefes kesti: Akif Süreyya’nın oyununa geldi!

Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği atv’nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, 101. Bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti.

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Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 12:28 Güncelleme 22 Ekim 2023, 12:28
Kardeşlerim 101. bölüm nefes kesti: Akif Süreyya’nın oyununa geldi!

Berk, evi terk edip Tolgalarla yaşamaya başlar. Ayla'yı da Şengül teselli eder. Elif de ona destek olmaya çalışır.

Eren kardeşlerinde elektriği suyu kesilir. Okulda geri dönüşüm üzerine proje ödevi verilir. Herkes eşleşir. Lidya ve Sarp bunu Ömer ile Süsen'i ayırmak için fırsat bilirler. Ancak kazdıkları kuyuya Elif sayesinde kendileri düşer.

Hilmiye, kardeşlere destek olmak ve yardım parası toplamak için Emel'in videolarını çeker, manavdan ezilmiş sebze meyve toplarken ve ışıklarda mendil satarken. Ancak bu videolar Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilince Hilmiye ve Şengül gözaltına alınır.

Süreyya yine Akif'i oyuna getirir. Yaman'a da Akif'e de yemek randevusu verir. Bu davete Nebahat'i de çağırır. İkisinin fena kavga ettiğini onlarını barıştırmak için bunu düzenlediğini ama onun geleceğinden Akif'in haberi olmadığını söyleyince Nebahat sinirlenir.

Akif elinde çiçekle bu randevuya gelince ortalık karışır. Evdeki son eşyalarını almaya gelen Berk, Ayla'ya onu asla affetmeyeceğini söyler. Ayla da polise teslim olmayı kabul eder. Berk onu karakola getirir. Ayla Berk için teslim olmayı kabul eder.


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