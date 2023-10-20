Gönül Dağı’nda sinirleri laçka edecek başrol değişikliği; Gülsim Ali’nin yerine onu getirdiler

Gönül Dağı'nın son bölümlerinde yaşanan gelişmeler dizinin hayranlarını ikiye böldü. Seyircilerin bir kısmı Taner ve Selma arasındaki olası aşka büyük bir olumlu yaklaşım sergilerken diğer bir kesim ise bu ilişkiyi olumsuz bir şekilde değerlendirdi. Son bölümlerde Taner'in Selma'ya duyduğu ilgi dizinin akışını değiştirecek gibi görünüyor.

Şimdi gözler Dilek'in ölümüyle büyük bir acı yaşayan Taner ile Selma'nın ilişkisine çevrildi. İzleyiciler, bu iki karakterin evlenip evlenmeyeceğini ve ilişkilerinin nasıl bir gelişim göstereceğini merakla bekliyor.