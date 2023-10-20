Gönül Dağı’nda sinirleri laçka edecek başrol değişikliği; Gülsim Ali’nin yerine onu getirdiler

GÜLSİM ALİ'NİN YERİNE Mİ GEÇECEK?
Dizinin izleyicilerin büyük bir kısmı ise Selma karakterinin Gülsim Ali'nin canlandırdığı Dilek karakterinin yerine getirildiğini ifade ediyor.
Dizide neler olacağı, yeni karakterlerin ve olayların nasıl gelişeceği şimdiden büyük bir merak konusu oldu. Gönül Dağı'nın yeni bölümü izleyicilere büyük sürprizler ve duygusal anlar yaşatacak gibi duruyor.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Amcaoğulları uzun bir hazırlık sürecinin ardından TVR Havacılık için gelecek heyeti ağırlamaya hazırlandı. Ancak işler hiç de planlandığı gibi gitmedi. Heyetin gelmesine saatler kala, roketin eksik olduğu anlaşıldı.
Ramazan, yıllardır hayalini kurduğu Saz Evi'ni işletmeyi planlıyordu. Ancak işler kötü gitmeye başladı. Ne yazık ki, Ramazan'ın hayal ettiği Saz Evi, başka bir kişi tarafından kiralanmıştı. Ramazan bu durumu çözmek için nasıl bir yol izleyeceğini düşünmeye başladı.