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Gönül Dağı'nda sinirleri laçka edecek başrol değişikliği; Gülsim Ali'nin yerine onu getirdiler

TRT 1 ekranlarının merakla takip edilen dizisi Gönül Dağı'nda izleyicilerin dikkatini çekecek olaylar peş peşe yaşandı. Taner ile Selma'nın arasında aşk yaşanıp yaşanmayacağı merak edilirken gözler dizinin yeni bölümüne çevrildi. Bilindiği üzere Taner, Dilek'i bir türlü unutamıyordu. Ancak son bölümde yaşanan gelişmeler izleyicileri şaşırttı. Hal böyle olunca izleyicilerin bir kısmı olumlu yorum yaparken diğer kısmı da Taner ve Selma öğretmen hakkında olumsuz yorum yaptı.

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 09:53 Güncelleme 20 Ekim 2023, 09:53
Gönül Dağı’nda sinirleri laçka edecek başrol değişikliği; Gülsim Ali’nin yerine onu getirdiler

Gönül Dağı'nın son bölümlerinde yaşanan gelişmeler dizinin hayranlarını ikiye böldü. Seyircilerin bir kısmı Taner ve Selma arasındaki olası aşka büyük bir olumlu yaklaşım sergilerken diğer bir kesim ise bu ilişkiyi olumsuz bir şekilde değerlendirdi. Son bölümlerde Taner'in Selma'ya duyduğu ilgi dizinin akışını değiştirecek gibi görünüyor.

Şimdi gözler Dilek'in ölümüyle büyük bir acı yaşayan Taner ile Selma'nın ilişkisine çevrildi. İzleyiciler, bu iki karakterin evlenip evlenmeyeceğini ve ilişkilerinin nasıl bir gelişim göstereceğini merakla bekliyor.

İzleyici tepkileri ise karışık. Bir kısmı Taner ve Selma'nın evlenmesini ve mutlu bir son yaşanmasını istiyor. Diğer kısmı ise böyle bir gelişmenin diziyi sıradanlaştırabileceğini ve farklı bir yöne gitmesi gerektiğini düşünüyor.

GÜLSİM ALİ'NİN YERİNE Mİ GEÇECEK?

Dizinin izleyicilerin büyük bir kısmı ise Selma karakterinin Gülsim Ali'nin canlandırdığı Dilek karakterinin yerine getirildiğini ifade ediyor.

Dizide neler olacağı, yeni karakterlerin ve olayların nasıl gelişeceği şimdiden büyük bir merak konusu oldu. Gönül Dağı'nın yeni bölümü izleyicilere büyük sürprizler ve duygusal anlar yaşatacak gibi duruyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Amcaoğulları uzun bir hazırlık sürecinin ardından TVR Havacılık için gelecek heyeti ağırlamaya hazırlandı. Ancak işler hiç de planlandığı gibi gitmedi. Heyetin gelmesine saatler kala, roketin eksik olduğu anlaşıldı.

Ramazan, yıllardır hayalini kurduğu Saz Evi'ni işletmeyi planlıyordu. Ancak işler kötü gitmeye başladı. Ne yazık ki, Ramazan'ın hayal ettiği Saz Evi, başka bir kişi tarafından kiralanmıştı. Ramazan bu durumu çözmek için nasıl bir yol izleyeceğini düşünmeye başladı.


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